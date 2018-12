Olomouc - Hokejisté Komety Brno vyhráli ve 29. kole extraligy v Olomouci 5:4 a vítěznou trefou v čase 63:25 o tom rozhodl hrdina utkání Petr Holík. Druhý nejproduktivnější hráč soutěže si celkem v utkání připsal čtyři body za hattrick a jednu asistenci. Úřadující mistr vyhrál třetí z posledních čtyř duelů. Hanáci po sérii šesti vítězství prohráli potřetí v řadě.

Do první vážnější šance utkání se prosadil v páté minutě hry brněnský Erat, ale z kruhu trefil pouze Konrádovo rameno. Při přesilové hře Komety se dvakrát do úniku dostali paradoxně domácí hráči. Lašovi i Burianovi ale shodně sjel puk při zakončení z čepele.

To však domácí moc mrzet nemuselo, neboť v 17. minutě využili hned svoji první přesilovku: Jergl dostal puk na levý kruh a otevřel skóre. Brno doplatilo i na své druhé vyloučení a inkasovalo znovu, když Škůrkovu střelu od modré čáry dokázal Vejmelka vyrazit jen na hůl Ostřížka, jenž krásně našel volného Knotka a ten zamířil do odkryté branky.

Kometa vstoupila do druhé třetiny aktivně. Odměnou jí za to bylo rychlé otočení vývoje zápasu. Nejdříve olomoucká obrana trestuhodně zapomněla za svými zády Holíka. Ten při samostatném úniku zvolil rychlou střelu mezi betony a rozvlnil síť Konrádovy branky. Vzápětí Brňané pokračovali v tlaku a Schausovo nahození od modré čáry nasměroval povedenou tečí za Konrádova záda Köhler.

To však nebylo z pohledu Komety zdaleka vše. I třetí branku přidali hosté pomocí tečované střely. Tentokrát od modré čáry pálil v přesilové hře Němec, do jehož střely šikovně vložil hokejku Zaťovič a poslal puk mimo dosah Konráda. Fantastickou druhou třetinu z pohledu hostů korunoval opět Holík. Šikovný brněnský útočník si chytře počkal na správný moment pro střelu a ke své první brance přidal druhý přesný zásah.

Olomouc špatný dojem z druhé třetiny alespoň částečně zlepšila dvě minuty před koncem, kdy dělovkou Vejmelku prostřelil Ondrušek. Další branku přidali Hanáci jen o malou chvíli později. Povedenou tečí Jerglovy střely se o ni postaral Knotek a upravil stav na 4:4.

Přestože se v třetí třetině nadále hrál atraktivní a útočný hokej, diváci se v ní další branky nedočkali. Velkou zásluhu na tom měl olomoucký brankář Konrád, který ve velkých šancích vychytal postupně Vondráčka, tři minuty před koncem zápasu Zaťoviče a 30 sekund před závěrečnou sirénou také neuvěřitelným zákrokem Muellera.

Atraktivní duel ve vyprodané olomoucké hale tak dospěl do prodloužení. To rozhodl po tlaku Komety Holík, který si připravil střeleckou pozici mezi kruhy, dovršil hattrick a rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "V první třetině jsme dobře začali, měli jsme dobrý pohyb a vytěžili jsme z toho dva góly v přesilovkách. Prvních deset minut druhé třetiny jsme z toho vypadli a dostali dva góly v oslabení. Jeden byl po ztrátě v rohu a poté samostatný únik. Kometa má opravdu výborné přesilovky a my jsme dnes byli vylučováni až moc. Takových faulů v útočném pásmu se musíme vyvarovat. Naštěstí jsme se z toho ale dostali a v koncovce druhé třetiny jsme srovnali na 4:4. Vzhledem k velkému počtu vyloučených hráčů ve třetí třetině je pro nás bod asi ziskem. Kometa měla obrovské šance a Konrád předvedl vynikající zákroky. Klukům nemůžeme vůbec nic vytknout, přistoupili k tomu opravdu dobře."

Kamil Pokorný (Brno): "Pro diváky to musel být atraktivní zápas. V první třetině jsme byli dva góly v minusu kvůli přesilovým hrám soupeře. Ale při hře pět na pět jsme hráli dobře. Hráče jsme v kabině uklidnili. Potom náš desetiminutový hokej, který přinesl čtyři góly a obrat utkání, byl parádní. Škoda jen, že na konci druhé třetiny jsme dvakrát lehkovážně zahráli ve vlastní pásmu. Soupeř toho využil a dvěma góly srovnal. Ve třetí třetině jsme měli tři velmi dobré šance. Zejména ta poslední při přesilovce třicet sekund před koncem z hole Muellera volala po tříbodovém zisku. Domácí gólman fantasticky zakročil. Jsme rádi, že jsme rozhodli v prodloužení. Bylo zpočátku opatrné, ale pak se nám to otevřelo. Petr Holík dokonal hattrick a my si odvážíme dva body. Jsme spokojeni, protože Olomouc hraje v této sezoně výborně."

HC Olomouc - HC Kometa Brno 4:5 v prodl. (2:0, 2:4, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Jergl (J. Knotek, B. Mráz), 19. J. Knotek (Ostřížek, Škůrek), 38. Ondrušek (B. Mráz, Laš), 39. J. Knotek (Jergl, Ostřížek) - 24. P. Holík (Süss, Štencel), 26. Köhler (Schaus, Štencel), 28. Zaťovič (O. Němec, P. Holík), 31. P. Holík (Mueller, Zaťovič), 64. P. Holík (M. Erat). Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 6:3, navíc B. Mráz (Olomouc) 10 min. Využití: 2:2. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Olomouc: Konrád - Škůrek, Jaroměřský, Staněk, Švrček, M. Hlaváč, Ondrušek - V. Tomeček, J. Knotek, Ostřížek - Podlaha, Strapáč, Burian - Jergl, Nahodil, Holec - Skladaný, B. Mráz, Laš. Trenéři: Tomajko a Moták.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Štencel, Schaus, Gulaši, Bartejs, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Köhler, Střondala, Süss. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Oslizlo a Horáček.