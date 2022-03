Holík: Pozvánka mě potěšila, rád si prodloužím sezonu, chci tu zůstat co nejdéle

Plzeň - Dlouhé tři roky uplynuly od chvíle, kdy si útočník Petr Holík na Švédských hokejových hrách ve Stockholmu přetáhl přes hlavu reprezentační dres a naskočil do utkání. Od té doby nic. Ještě loni v únoru se právě ze Švédských her omluvil třicetiletý centr brněnské Komety z rodinných důvodů, ale nová šance přišla až s nástupem Fina Kariho Jalonena na střídačku národního mužstva. Holík má nyní velkou chuť porvat se o místo v kádru pro mistrovství světa, jež by pro něho znamenalo první velkou reprezentační akci v kariéře.

"Pro mě je to super návrat," řekl Holík v rozhovoru pro ČTK a server sport.cz. "Jsem moc rád, že tady mohu být a zabojovat o mistrovství světa. Potěšilo mě, že si prodloužím sezonu a budu tady trénovat, možná třeba odehraju i nějaký zápas... Doufám, že tady budu co nejdéle, ale to chce samozřejmě každý. Teprve uvidíme, kam to až dotáhnu, stát se může cokoliv," podotkl Holík.

Netají se velkou touhou projít úspěšně dlouhou přípravou až na květnový šampionát ve Finsku. "Ještě jsem nebyl na velké akci. Když už jsem měl jet do Paříže, tak jsem se zranil v posledním zápase. Láká to samozřejmě každého. Když už tady jsem, tak o to rozhodně zabojuju na maximum. Všichni mají šanci se prosadit a je to na každém z nás," uvedl Holík.

Motivaci má i na první zápas přípravy, který čeká hokejisty za týden ve Znojmě proti Rakousku. "Bydlím kousek od Znojma, takže doufám, že budu pořád v týmu. Jestli to vyjde, asi budu muset shánět nějaké lístky," pousmál se.

Účast na kempu mu také pomáhá přebít zklamání z vyřazení v předkole play off s Libercem 2:3 na zápasy. "Měli jsme urvat alespoň jeden z těch dobře rozehraných zápasů v Liberci. Je to škoda. Tím, že jsem tady, na to už ale tolik nemyslím a soustředím se na nároďák. Pro mě jedině dobře, protože jinak patřím k těm, co si to v hlavě ještě dlouho přehrávají. Hlavně, když pak ještě v televizi běží hokej. Člověk by chtěl play off hrát vždycky až do konce," uvedl.

I po osobní stránce by chtěl prožít lepší sezonu. "Moc spokojený nejsem. Z pohledu týmu to bylo nahoru dolů, jeden výkon dobrý, další špatný. A podobné to bylo i se mnou. Měl jsem věci, které už člověk nevrátí, ale rozhodl jsem se při nich blbě. Jen zápas špatný, další famózní a pak zase špatný. To se nesmí stávat. Až ke konci od té poslední čtvrtiny jsem to ustálil," řekl Holík.

Plány na dovolenou po obdržení pozvánky měnit nemusel. "Máme malého kluka, takže s ním nikam letět nechceme a budeme spíš různě po chatách v Česku. Měli jsme čtyři dny dovolené, ale měl jsem hned po vyřazení info, že pojedu, takže jsem nic neplánoval. Alespoň trochu jsem si odpočinul. Hlava se pak z klubu na nároďák přepne rychle. Jen jak jsme nebyli přes týden na ledě, tak ty první tréninky chyběl kyslík, ale do toho se člověk rychle dostane."

Zda může mít souvislost jeho návrat s nástupem kouče Jalonena a novou startovní čárou pro všechny hráče, s tím si hlavu neláme. "Je to možné, ale nijak nad tím nepřemýšlím. Jsem hlavně rád za tu pozvánku, že přišla," zopakoval Holík, jenž narazil na řadu známých tváří už jen v nově složeném realizačním týmu. Asistenty jsou totiž bývalý spoluhráč z Komety Martin Erat a šéf brněnského klubu Libor Zábranský, videokoučem je Jiří Horáček. "Je to určitě příjemné, když se takhle dobře známe, protože pak ty srandičky jedou furt. Jsem rád, že tu jsou," pochvaloval si.

Jalonen má u něco velký respekt a věří, že by mohl českému hokeji pomoci. "Kari je persona, kvalitní kouč, který má za sebou úspěchy. Tréninky jsou ve vysokém tempu, zatím nás hodně baví. Hned od toho prvního se věnujeme systému, ale je těžké zatím hodnotit více. Uvidíme, jak to půjde v zápasech. Myslím, že je ale důležité, že trenér i asistenti mají v hokeji něco za sebou," prohlásil Holík, před nímž jsou díky dlouholeté smlouvě ještě další tři roky v Kometě.