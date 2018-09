Brno - Hokejisté mistrovské Komety Brno porazili ve 2. kole extraligy Plzeň 3:2 a podruhé naplno bodovali. K výhře pomohl gólem a dvěma asistencemi Petr Holík. O výsledku rozhodla Kometa 73 sekund před koncem zápasu využitou přesilovkou a vítězný gól vstřelil Lukáš Nahodil.

Kometa se představila ve stejném složení jako v sobotní vítězné premiéře v Chomutově, v týmu Indiánů trenér Čihák sáhl k jediné změně. Navzdory čistému kontu v utkání s Libercem brankáře Frodla nahradil Bělorus Milčakov, jenž v premiéře v české extralize už ve 4. minutě inkasoval první gól.

Brňané se dostali v úvodu do útočného tlaku a po Holíkově přihrávce doklepl zblízka kotouč do sítě Zaťovič. Nápor domácích brzy ukončila první přesilovka soupeře, která nastartovala Plzeň k ofenzivní hře. Nápor také vynesl Plzni vyrovnání. Ve 12. minutě se Gulaš protáhl od bočního mantinelu před branku a pod chrániči brankáře Langhamera protlačil puk do sítě.

Indiáni trápili protivníka důsledným napadáním v jeho obranném pásmu hned po ztrátě kotouče. Kometa měla s touto taktikou problémy, jen obtížně zakládala útočné akce a její kombinační souhra často končila už ve středním pásmu.

V bojovném duelu se oba týmy jen obtížně dostávaly k přesnějšímu zakončení. Plzeň častěji ohrožovala domácí branku. Největší šanci ke skórování měl při přesilovce ve 31. minutě hostující Kracík, jehož střelecký pokus zlikvidoval brankář Langhamer.

Bojovný duel gradoval v poslední třetině. Po rychlém protiútoku stačil střelu Muellera brankář Malčakov jen lapačkou vyrazit před najíždějícího Holíka, po jehož dorážce získali Brňané zpět jednobrankový náskok. O minutu později ale Denis Kindl střelou k tyči překonal ležícího Langhamera a srovnal skóre.

V závěru zápasu získala Kometa výraznou převahu, kterou zužitkovala při přesilovce díky Nahodilovi. Plzeň se ještě pokusila při hře bez brankáře vyrovnat, Brňané ale těsnou výhru udrželi.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Na úvod sezony to byl vynikající zápas. Díky divákům měl i skvělou atmosféru. Z Plzně šel respekt. Na ledě bylo vidět, že hraje velice atraktivní a agresivní hokej. Hodně nám pomohl první gól. Ve druhé třetině jsme se dostali při dvou vyloučeních pod tlak. Soupeř vyrovnal a ve třetí třetině to bylo kdo z koho. Prvních deset minut měla navrch Plzeň. Když jsme dali gól, tak soupeř hned srovnal. V závěrečných deseti minutách nám narostla křídla. Měli jsme spoustu sil a hnali se za vítězstvím. Faul soupeře nám pomohl k tomu, že jsme dotlačili vítězný gól. V kombinaci se zápasem v sobotu v Chomutově nás to stálo spoustu sil."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Odehráli jsme velice dobré utkání. Není co našim hráčům vytknout. I když chyby se najdou vždycky. Brno si dokáže v závěru vytvořit tlak a otočí výsledek na svou stranu. Není to poprvé v našich vzájemných zápasech, kdy jsme tady ztratili body. Soupeři jsme v závěru k výhře pomohli přesilovkou. Pravděpodobně by při hře pět na pět takový tlak Brna nevznikl a dotáhli bychom utkání do remízy. Kometa má sílu, nemusíme se ale za náš výkon stydět."

HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 4. Zaťovič (P. Holík), 44. P. Holík (Mueller), 59. Nahodil (P. Holík, Štencel) - 12. Gulaš (Pulpán), 45. D. Kindl (Kracík, V. Němec). Rozhodčí: Hradil, Kika - Hlavatý, Rampír. Vyloučení: 3:4, navíc Eberle (Plzeň) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 7556.

Sestavy:

Brno: Langhamer - O. Němec, J. Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Kašpar, J. Hruška, R. Zohorna - Horký, Nahodil, Mallet - Köhler, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček a Pokorný.

Plzeň: Milčakov - Čerešňák, J. Kindl, Kaňák, Allen, Vráblík, Pulpán - Gulaš, J. Novotný, Nedorost - Indrák, Kratěna, Stach - V. Němec, Kracík, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.