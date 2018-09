Brno - Hokejisté mistrovské Komety Brno porazili ve 2. kole extraligy Plzeň 3:2 a podruhé naplno bodovali. K výhře pomohl gólem a dvěma asistencemi Petr Holík. O výsledku rozhodla Kometa 73 sekund před koncem zápasu využitou přesilovkou a vítězný gól vstřelil Lukáš Nahodil.

"Na úvod sezony to byl vynikající zápas. Díky divákům měl i skvělou atmosféru. Z Plzně šel respekt. Na ledě bylo vidět, že hraje velice atraktivní a agresivní hokej. V závěrečných deseti minutách nám narostla křídla. Měli jsme spoustu sil a hnali se za vítězstvím," řekl na tiskové konferenci po utkání trenér Brňanů Kamil Pokorný.

Kometa se představila ve stejném složení jako v sobotní vítězné premiéře v Chomutově, v týmu Indiánů trenér Čihák sáhl k jediné změně. Navzdory čistému kontu v utkání s Libercem brankáře Frodla nahradil Bělorus Milčakov, jenž v premiéře v české extralize už ve 4. minutě inkasoval první gól.

Brňané se dostali v úvodu do útočného tlaku a po Holíkově přihrávce doklepl zblízka kotouč do sítě Zaťovič. Nápor domácích brzy ukončila první přesilovka soupeře, která nastartovala Plzeň k ofenzivní hře. Nápor také vynesl Plzni vyrovnání. Ve 12. minutě se Gulaš protáhl od bočního mantinelu před branku a pod chrániči brankáře Langhamera protlačil puk do sítě.

Indiáni trápili protivníka důsledným napadáním v jeho obranném pásmu hned po ztrátě kotouče. Kometa měla s touto taktikou problémy, jen obtížně zakládala útočné akce a její kombinační souhra často končila už ve středním pásmu.

V bojovném duelu se oba týmy jen obtížně dostávaly k přesnějšímu zakončení. Plzeň častěji ohrožovala domácí branku. Největší šanci ke skórování měl při přesilovce ve 31. minutě hostující Kracík, jehož střelecký pokus zlikvidoval brankář Langhamer.

Bojovný duel gradoval v poslední třetině. Po rychlém protiútoku stačil střelu Muellera brankář Malčakov jen lapačkou vyrazit před najíždějícího Holíka, po jehož dorážce získali Brňané zpět jednobrankový náskok. O minutu později ale Denis Kindl střelou k tyči překonal ležícího Langhamera a srovnal skóre.

V závěru zápasu získala Kometa výraznou převahu, kterou zužitkovala při přesilovce díky Nahodilovi. "Šli jsme do závěru zápasu při naší přesilovce s tím, že máme poslední šanci s výsledkem něco udělat. Řekli jsme si, co budeme hrát. Bez vymýšlení. Padlo to tam. Sice se štěstím, že puk ležel před brankovištěm. Máme však tři body. Je super, že jsme dvakrát vyhráli. Ale tím sezona nekončí," řekl brněnský útočník Martin Zaťovič.

Nahodil chytil střeleckou formu, ve dvou zápasech vstřelil tři góly. Dva dal v sobotním duelu v Chomutově a dnes svou střelou rozhodl o tříbodové výhře. "V minulé sezoně jsem nedal v základní části extraligy ani gól. Jsem rád, že jsem svou střeleckou smůlu protrhl a začal si věřit. Uvítal bych, kdyby se mi dařilo střílet góly co nejdéle," řekl po svém střeleckém probuzení Nahodil.

Plzeň se ještě pokusila při hře bez brankáře vyrovnat, Brňané ale těsnou výhru udrželi. "Odehráli jsme velice dobré utkání. Není co našim hráčům vytknout. I když chyby se najdou vždycky. Brno si dokáže v závěru vytvořit tlak a otočí výsledek na svou stranu. Není to poprvé v našich vzájemných zápasech, kdy jsme tady ztratili body. Soupeři jsme v závěru k výhře pomohli přesilovkou," zhodnotil zápas asistent trenéra Plzně Jiří Hanzlík.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Na úvod sezony to byl vynikající zápas. Díky divákům měl i skvělou atmosféru. Z Plzně šel respekt. Na ledě bylo vidět, že hraje velice atraktivní a agresivní hokej. Hodně nám pomohl první gól. Ve druhé třetině jsme se dostali při dvou vyloučeních pod tlak. Soupeř vyrovnal a ve třetí třetině to bylo kdo z koho. Prvních deset minut měla navrch Plzeň. Když jsme dali gól, tak soupeř hned srovnal. V závěrečných deseti minutách nám narostla křídla. Měli jsme spoustu sil a hnali se za vítězstvím. Faul soupeře nám pomohl k tomu, že jsme dotlačili vítězný gól. V kombinaci se zápasem v sobotu v Chomutově nás to stálo spoustu sil."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Odehráli jsme velice dobré utkání. Není co našim hráčům vytknout. I když chyby se najdou vždycky. Brno si dokáže v závěru vytvořit tlak a otočí výsledek na svou stranu. Není to poprvé v našich vzájemných zápasech, kdy jsme tady ztratili body. Soupeři jsme v závěru k výhře pomohli přesilovkou. Pravděpodobně by při hře pět na pět takový tlak Brna nevznikl a dotáhli bychom utkání do remízy. Kometa má sílu, nemusíme se ale za náš výkon stydět."

HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 4. Zaťovič (P. Holík), 44. P. Holík (Mueller), 59. Nahodil (P. Holík, Štencel) - 12. Gulaš (Pulpán), 45. D. Kindl (Kracík, V. Němec). Rozhodčí: Hradil, Kika - Hlavatý, Rampír. Vyloučení: 3:4, navíc Eberle (Plzeň) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 7556.

Sestavy:

Brno: Langhamer - O. Němec, J. Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Kašpar, J. Hruška, R. Zohorna - Horký, Nahodil, Mallet - Köhler, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček a Pokorný.

Plzeň: Milčakov - Čerešňák, J. Kindl, Kaňák, Allen, Vráblík, Pulpán - Gulaš, J. Novotný, Nedorost - Indrák, Kratěna, Stach - V. Němec, Kracík, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.