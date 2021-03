Holičství v Olomouci otevřelo jen na chvíli, do provozovny přijela policie

Olomouc - Pouze krátce bylo dnes ráno otevřeno pánské holičství Doe’s Barber Shop v Olomouci, jehož provozovatel Richard Laně se rozhodl po tříměsíční pauze obnovit provoz navzdory vládnímu nařízení, které chod těchto služeb kvůli pandemii koronaviru zatím zakazuje. Do holičství hned ráno dorazila policejní hlídka a po jejím upozornění na porušení vládního nařízení Laně holičství opět uzavřel. "Mohli jsme otevřít znovu a policisté by přijeli znovu. Byl by to kolovrátek, který nic neřeší," řekl dnes ČTK Laně, podle kterého paradoxně není zakázáno stříhat klienty mimo provozovnu, například v bytech.

Laně tvrdí, že vládní nařízení postrádá logiku a finanční pomoc státu je pomalá a nedostatečná. Holičství už kvůli dlouhodobému uzavření hrozí vážné ekonomické problémy, proto se dnes Laně rozhodl obnovit provoz i přes vládní nařízení. Krátce po otevření ale do holičství přijela policejní hlídka, která provozovatele upozornila na porušování vládního nařízení. "Odpověděl jsem, že to vím. Ptal jsem se, co máme teď dělat, když musíme prostory opustit. Zeptal jsem se policisty, jestli tedy můžu klienta ostříhat naproti v bytě nebo kanceláři. Řekl, že ano, ale tady stříhat nesmíme" uvedl Laně, podle kterého policisté postupovali korektně a byla na nich znát nervozita.

V provozovně Doe’s Barber Shop byl dnes ráno jeden holič vybavený respirátorem FFP2, který kvůli rychlému příjezdu policie nestihl ostříhat ani prvního klienta. Laně upozornil, že holičství mělo nastavena přísná hygienická pravidla. Podmínkou byl nasazený respirátor FFP2 na tváři holiče i klienta. Mezi zákazníky měly být delší časové intervaly, aby se v provozovně nepotkávali. Holič měl dvakrát týdně podstoupit antigenní testování na koronavirus.

Laně podotkl, že holiči v Česku v době uzavřených provozoven poskytují své služby u klientů doma, kde není žádná kontrola nad dodržováním hygienických pravidel. "Stát to nedoporučuje, ale nezakázal to. Pokud si nás klient nás zavolá, tak k němu můžeme přijet," podotkl Laně.

Loni na jaře holičství Doe’s Barber Shop vládní nařízení striktně dodržovalo. "Byli jsme obezřetní. Nestříhali jsme nikde. Nežádali jsme o podpory stát. Vše s vidinou, že stát nastaví systém pro každý segment, který je postižen lockdownem. Času bylo dost, ale s podzimní druhou vlnou žádný systém nepřišel, jen překvapení, že je tu druhá vlna," řekl Laně. Na podzim už pracovníci holičství stříhali klienty u nich doma. "Podpora státu byla hrubě nedostačující. Otevření před Vánoci všichni odsuzují, ale nás ekonomicky zachránilo. Jinak bychom tu už nebyli. Od Vánoc jsme zavření tři měsíce," dodal Laně.