Holešov (Kroměřížsko ) - Holešovský zámek zaplnily květy mečíků různých velikostí a barev. Vystaveno bylo tisíc odrůd převážně mečíků, k vidění byly také jiřiny, lilie nebo denivky. Na mezinárodní výstavě gladiol se představily tři desítky pěstitelů z Česka, Polska a Slovenska. Vystaveny byly odrůdy z celého světa včetně nových českých odrůd. Výstavu připravila pěstitelská organizace Gladiris, která si akcí připomíná 55 let od svého založení, řekl ČTK předseda organizace Petr Mimránek.

Fotogalerie

Organizace sdružuje pěstitele mečíků, kosatců, denivek i dalších květin, nyní má kolem 140 členů. Organizace registruje nové české odrůdy, za dobu její existence bylo podle Mimránka registrováno asi 3500 vyšlechtěných odrůd. "Ve světě vychází každý rok více než sto nových odrůd, ale ukáže se časem, že některé odrůdy zaniknou, některé se drží i více let," uvedl.

Vyšlechtění odrůdy trvá několik let. Trendy se mění, jednu dobu byly například populární voňavé mečíky, ale později se od nich upustilo, protože je lidé nechtěli mít doma. "Nyní je nová linie v jehličkových okrajích květů," uvedl předseda, který se pěstování věnuje od dětství a vyšlechtil také nové odrůdy. "Mám také asi pět nebo šest odrůd v Kanadě. Některé odrůdy zkoušíme na výměnu s ruskými pěstiteli z Moskvy nebo i ze Sibiře," uvedl Mimránek.

Mečíky v Holešově hodnotila odborná porota. Květiny musí mít určitý počet květů rozevřených, klas musí být ideálně rovný a květy směřovat dopředu, neměly by být stočené nebo uvadlé. Mečíky jsou rozděleny do kategorií podle velikosti květů. Cenu starosty si odnesl pěstitel Alojz Mikulášek ze Slovenska, který uspěl s mečíky s červenými květy. "Je to nově vyšlechtěná odrůda, ještě nemá jméno, dostane ho asi příští rok," řekl dnes ČTK Mikulášek, který se pěstování mečíků věnuje 35 let.

Rozsah holešovské výstavy ocenil i předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík. "Je úžasné, že se pořád najdou lidé, kteří dělají tyto akce, které jsou nevýdělečné, navíc v této covidové době," uvedl Kozlík. Přestože se podobné výstavy konají, mají často menší návštěvnost než v době před covidem. Řada akcí byla také zrušena. "Jaro úplně vypadlo, akce nebyly ani letos ani loni, přes léto něco je, ale s obavami vyhlížíme podzim," uvedl Kozlík.

Výstava v Holešově potrvá do neděle do 15:00, vstupné je dobrovolné.