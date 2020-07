Holešovské muzeum otevřelo síň svatého Jana Sarkandera

Holešov (Kroměřížsko) - Městské muzeum a galerie v Holešově na Kroměřížsku dnes slavnostně otevřelo pamětní síň svatého Jana Sarkandera. Lidé ji mohou navštívit v oratoři filiálního kostela svaté Anny. Expozice vznikla ke 400. výročí mučednické smrti světce, řekla ČTK kurátorka stálé výstavy Nikol Holubová.

Fotogalerie

Na vybudování pamětní síně se kromě muzea podílela i Římskokatolická farnost Holešov a město. K vidění jsou předměty související se Sarkanderem, ale i s dobou, ve které žil. Jsou to mimo jiné obrazy, sochy, grafiky nebo staré tisky včetně prvního Sarkanderova životopisu. "Ústředním motivem je relikviář s ostatky světce," uvedla Holubová.

Na podzim se podle ní v expozici nejspíše objeví i repliky mučicích nástrojů. Půjde hlavně o kopii skřipce, který je vystavený v olomoucké kapli svatého Jana Sarkandera. "Vzniká ve spolupráci s řezbářskou školou Tovačov a s nábytkářskou školou z Bystřice pod Hostýnem," řekla Holubová. Dalším mučicím nástrojem by pak měla být kláda, jejíž fungování si budou moci zájemci vyzkoušet na vlastní kůži.

Dnešnímu slavnostnímu otevření pamětní síně předcházela mše. Expozice bude veřejnosti do září bezplatně přístupná o víkendech, a to v rámci projektu Otevřené brány. Poté by se měla stát součástí památkového okruhu, do kterého nyní patří zámek, zámecká kovárna a Šachova synagoga.

K Sarkanderovi se váže legenda z roku 1620, kdy Moravu plenili polští kozáci, lisovčíci. Z městských bran Holešova podle ní tehdy vyšlo procesí v čele s Janem Sarkanderem, který přemluvil Poláky a svou náboženskou autoritou útok zastavil. Sarkander byl po odvrácení útoku kozáků obviněn, že o něm předem věděl. Byl vyslýchán a umučen v Olomouci.

Téměř okamžitě po své smrti začal být Sarkander uctíván, na Moravě vznikaly jeho sochy a obrazy. Za blahoslaveného však byl prohlášen až v druhé polovině 19. století, svatořečil ho papež Jan Pavel II. v roce 1995. Pro katolíky Sarkander představuje vzorného služebníka Páně, kterého si Bůh vyvolil jako nástroj zkoušek i milosti.