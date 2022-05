Holešovské muzeum má znovu prostory pro výstavy, otevřela i galerie

Holešov (Kroměřížsko) – Městské muzeum v Holešově na Kroměřížsku má po dvanáctileté pauze znovu své prostory pro vystavování. Jejich slavnostní otevření se uskutečnilo dnes odpoledne na holešovském zámku, kde nově sídlí i městská galerie. Muzeum bude prezentovat výběr ze sbírek, každý rok otevře novou výstavu. Galerie se zaměřuje na výtvarné umění ze svých sbírek, sdělila ČTK Dana Podhajská z Městského kulturního střediska Holešov.

První výstava, kterou muzeum nabízí, nese název 100 let muzejnictví v Holešově. Představuje jeho čtyři nejvýznamnější sběratele. "Byli to Rudolf Janovský, Jaroslav Doležel, Františka Černá a František Stelzig. Prostřednictvím těchto osobností odprezentujeme předměty, které muzeu darovali nebo prodali. Návštěvníci si prohlédnou ukázky z hlavních sbírek, to znamená archeologii, etnografii a fotografie," uvedla správkyně muzea Renée Rudolfová. Zmíněna je podle ní i historie vývoje muzea.

Galerie zahájila provoz výstavou obrazů holešovského malíře Františka Růžičky (1882 – 1958). Jeho práce v létě vystřídá výstava Waltra Stambergera (1924 – 1997), dalšího holešovského rodáka, překladatele, politologa, scénáristy, ale také malíře. Tato výstava se tematicky pojí s letošním festivalem židovské kultury, který Holešov tradičně hostí.

Výstava 100 let muzejnictví v Holešově potrvá do 2. října, výstava prací malíře Růžičky do poloviny července. Otevření muzea a galerie je součástí letošních Dnů města Holešova. O víkendu 7. a 8. května budou mít zájemci vstup do muzea a galerie zdarma.

Holešovské muzeum vlastní přes 36.000 sbírkových předmětů, naprostou většinu tvoří archeologické nálezy. Stálá expozice se však teprve připravuje. "Je to budoucnost a doufáme, že se nám plány podaří realizovat. V letošním roce požádáme o dotaci, což vyžaduje dlouhodobou přípravu včetně vytvoření konceptu, rozpočtu, přípravy dotačních žádostí a konzultací se zkušenějšími kolegy," doplnila Rudolfová.

Historie holešovského muzea sahá do 19. století. Teprve v roce 1941 se však poprvé otevřelo veřejnosti, a to v holešovských kasárnách. "Po nastěhování německé okupační posádky bylo samozřejmě všechno jinak. Němci provoz omezili a v roce 1944 muzeum úplně uzavřeli," řekl holešovský muzejník Jan Machala. Po nezbytných úpravách se muzeum v roce 1954 přestěhovalo na zámek, kde zůstalo do roku 1995. Poté bylo přemístěno do staré radnice na náměstí. Posledních 12 let nevyužívalo ani tyto prostory.