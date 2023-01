Holešinský zajistil Plzni výhru nad Mladou Boleslaví 3:2 v prodloužení

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 38. kole extraligy Mladou Boleslav 3:2 v prodloužení a zvítězili po předchozí neúspěšné sérii tří porážek podruhé za sebou. Vyrovnané a rušné utkání nakonec v prodloužení během početní výhody znásobené odvoláním brankáře rozhodl Adrián Holešinský. Hosté tak ve druhém vystoupení pod vedením nového trenéra Jiřího Kalouse poprvé prohráli.

Domácí začali aktivněji a již ve druhé minutě musel gólman Krošelj zlikvidovat střelu Mertla z bezprostřední blízkosti. Hosté hrozili z brejků a v 7. minutě po ráně švihem Söderlunda nebezpečně dorážel Přibyl. V 10. minutě během početní výhody Indiánů nejprve Hrabík bekhendovým zakončením minul branku a vzápětí napálil Rekonen pouze horní tyčku. Na druhé straně jen skvělý zákrok gólmana Svobody nedovolil skórovat Hrdinkovi vracejícímu se z trestné lavice.

Po akci Suchého ve 13. minutě už Pour prostřelil z pravého kruhu Krošelje. Jenže o pouhých 46 sekund později Závorův táhlý pokus dorazil Dvořáček pohotově do sítě na 1:1. Útoky se poté přelévaly na obě strany, Kantnerovu střelu z mezikruží zlikvidoval Svoboda a jeho protějšek Krošelj před první sirénou zastavil šanci Schleisse i dorážku nekrytého Kodýtka.

Záhy po pauze z prostoru mezi kruhy pálil vedle agilní Suchý a z protiútoku se Lintuniemi neúspěšně pokusil zpoza branky o lakrosové zakončení. Lépe se pohybující hosté postupně převzali iniciativu a ve 26. minutě při vyloučení Kvasničky upravil na 2:1 rychlou střelou bez přípravy z levého kruhu Lantoši.

Svoboda uchránil kolem poloviny zápasu svůj tým od další pohromy při šancích Lantošiho a Přibyla. První mladoboleslavský útok na ledě dominoval a ve 35. minutě z dobré pozice znovu Přibyl nevyzrál na plzeňského gólmana. Domácí sahali po vyrovnání v závěru třetiny, kdy při početní výhodě po akci Kodýtka Zámorský netrefil odkrytou branku.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky sice Indiáni nezužitkovali přesilovku, ale ve 46. minutě vyrovnal Kaňák nenápadným nahozením na 2:2. Následně při čtyřminutovém trestu Rekonena v největší příležitosti tečí neuspěl Söderlund. Početní výhodu poté nezužitkovali ani domácí, a když v 55. minutě z přečíslení dvou na jednoho neskóroval Šťastný, prodlužovalo se.

Právě vyloučení Šťastného posílené riskantním odvoláním brankáře pomohlo k vítězné dorážce Holešinskému, který tak v 62. minutě zajistil domácím bonusový bod.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): “Bylo to těžké utkání. První třetina byla od nás slušná, měli jsme tlak i šance. Ve druhé třetině už to takové nebylo. Do třetí třetiny jsme si věřili, že to srovnáme. Poté jsme ubránili čtyřminutovou přesilovku Boleslavi, to bylo rozhodující a nakoplo nás to. Pak to bylo nahoru dolů a příležitosti byly padesát na padesát. Důležitý byl zákrok Míry Svobody ze situace dva na jednoho pět minut před koncem. V prodloužení nám pomohla přesilovka a nabízelo se k tomu odvolat gólmana.“

Václav Pletka (Mladá Boleslav): "Neodehráli jsme špatný zápas. Kluci bojovali, podržel nás gólman. Ve třetí třetině jsme mohli několikrát rozhodnout a překlopit to na naší stranu. Dvě vteřiny do konce utkání přišel zbytečný faul. Škoda že se nám oslabení nepodařilo ubránit, ale Plzeň hrála celou dobu pět na tři. V naší situaci bereme každý bod a jsme za něj dnes rádi. Doufám, že kluci budou pořád pracovat stejně jako dnes a zvedneme se v tabulce."

HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Pour (Suchý, Baránek), 46. L. Kaňák (Suchý), 62. Holešinský (Zámorský, Pour) - 13. Dvořáček (Závora, Lintuniemi), 26. Lantoši (J. Stránský, O. Najman). Rozhodčí: Hribik, Sýkora - Ondráček, J. Svoboda. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Diváci: 4011.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Zámorský, Baránek, A. Jiříček, Piskáček, Kvasnička, Houdek, L. Kaňák - Pour, Suchý, Hrabík - Holešinský, Kodýtek, Schleiss - Rekonen, Mertl, Blomstrand - Malát, M. Soukup, Bitten. Trenér: Kořínek.

Mladá Boleslav: Krošelj - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Hrdinka, Bernad, Štich - Lantoši, Přibyl, Söderlund - Šťastný, Bičevskis, J. Stránský - Kelly Klíma, O. Najman, Lunter - Dvořáček, Závora, Kantner. Trenér: Kalous.