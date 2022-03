Holeš: Převládá pachuť, věřím, že tentokrát bychom mohli ze čtvrtfinále jít dál

St. Pölten (Rakousko) - Slávistický fotbalista Tomáš Holeš připustil, že navzdory postupu do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy cítí pachuť. Defenzivního univerzála štvalo, že Pražané v odvetě osmifinále na půdě Lince ztratili dvoubrankové vedení a v dvojnásobném oslabení nakonec prohráli 3:4. Do dalšího kola prošli díky vítězství 4:1 doma. Holeš věří, že čtvrtfinále by tentokrát nemuselo být pro českého mistra konečnou.

"Převládá trochu pachuť. Jsem šťastný, že jsme postoupili do čtvrtfinále, ale štve mě, že jsme nevyhráli. Měli jsme to dobře rozehrané. Zkomplikovali jsme si to asi nejvíc, jak jsme mohli. Přitom mi přišlo, že do druhé červené karty jsme měli zápas pod kontrolou," řekl na tiskové konferenci Holeš.

"Vedli jsme 3:1 a soupeř se spíš bál, aby jim Yira Sor ještě jednou neutekl. Po druhé červené kartě soupeř vycítil šanci, plus jsme dostali nešťastné góly, po odrazech z trestňáků a z dálky. Na konci jsem rád, že jsme to ukopali. Jít do prodloužení by byl velký problém," dodal osmadvacetiletý český reprezentant.

Považuje za obrovský úspěch, že Slavia potřetí za poslední čtyři roky došla v pohárech mezi osm nejlepších týmů. Vloni a v roce 2019 postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy. "Je to skvělé, že jsme se zase dostali do čtvrtfinále mezi takové týmy, co tam jsou. Tahle evropská jízda je pro mě skvělá. Jsem šťastný za každý dvojzápas," uvedl Holeš.

"Doufám, že čtvrtfinále nebude konečná a že dojdeme třeba i dál. Mohli bychom to konečně tento rok prolomit. Určitě bych si nepřál dostat Feyenoord Rotterdam. Přál bych si naopak AS Řím, tam bych se chtěl podívat," doplnil Holeš.

Ocenil další povedený výkon ofenzivního univerzála Yiry Sora. Jednadvacetiletý Nigerijec si připsal gól a asistenci a v jarní vyřazovací části Evropské konferenční ligy se po zimním příchodu z Ostravy trefil už popáté. "Jsem rád, že Yiru máme na naší straně. Sám bych ho úplně nechtěl chytat," řekl s úsměvem.

"Hrozně nám v těchto dvou zápasech pomohl. Dal góly, další připravil. Je velkým nebezpečím pro obranu soupeře. Zvlášť když hraje soupeř vysoko a kluci pod ním dokážou jeho rychlost využít. Ale dnes udělal spoustu akcí individuálně sám. Dokážeme hrát i zády k bráně, není to jen náběhový hráč. Jsem zvědavý, jak bude pokračovat dál, protože jeho výkonnost stále stoupá," doplnil Holeš.

