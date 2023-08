Holeš po delší době skóroval v nejvyšší soutěži, ale litoval první ligové ztráty

Jablonec nad Nisou - Defenzivní univerzál Tomáš Holeš prolomil dlouhé čekání na gól a v lize skóroval dokonce poprvé od předloňského prosince, mrzelo ho však, že to fotbalistům Slavie vyneslo v Jablonci jen bod za remízu 1:1. Pražané poprvé v sezoně nejvyšší soutěže nezvítězili, třicetiletý zástupce kapitána ale věří, že je to před čtvrteční odvetou závěrečného 4. předkola Evropské ligy s Luhanskem nijak nepoznamená a po domácím vítězství 2:0 dotáhnou dvojzápas k postupu do skupiny.

"Musím říct, že jsem za gól rád, protože jsem na to čekal dlouho. Samozřejmě by mě to těšilo víc, kdyby přinesl tři body. Bylo to brzké vyrovnání (v druhém poločase). Cítil jsem, že to ještě otočíme, měli jsme ještě hodně času, ale bohužel," uvedl Holeš po zápase šestého kola pro klubovou televizi.

V soutěžním utkání skóroval poprvé od úvodního utkání 4. předkola Evropské konferenční ligy v Čenstochové vloni v srpnu, v nejvyšší soutěži se naposledy prosadil předloni v prosinci, kdy dvěma góly pomohl k remíze 3:3 v Ostravě.

V Jablonci dnes ve 48. minutě z dorážky pod břevno srovnal a vzhledem k tomu, že do Edenu přišel ze severočeského klubu, nechtěl branku příliš bouřlivě slavit. "Radoval jsem se, ale spíš šlo o to, že jsme potřebovali hrát. Chtěli jsme to otočit," podotkl Holeš na tiskové konferenci. "Strávil jsem tu dva krásné roky, rád na to vzpomínám. Těch lidí, se kterými jsem hrál, už tu tolik není, ale mám to tady rád a vždy budu," doplnil český reprezentant.

Za jeden z klíčových momentů označil neproměněnou penaltu v podání Václava Jurečka ze 42. minuty. Krátce nato domácí Dominik Pleštil otevřel skóre. "Měli jsme vést 1:0, místo toho tam byla ztráta. Bylo to od nás takové trochu nezkušené, přišel brejk, který domácí dobře vyřešili," podotkl Holeš.

"Jeli jsme sem pro tři body. Bylo to od nás ale docela nekvalitní, spousta ztrát, spousta nepřesných centrů. Kdybychom byli kvalitnější, našli někoho pořádně ve vápně a pohlídali si ofsajdy, které nám odvolaly dva góly, tak by to vyšlo," přidal Holeš.

Věří, že vršovické mužstvo první ztráta v ligovém ročníku nepoznamená do čtvrteční klíčové odvety proti Luhansku v jeho domácím azylu v polském Lublinu. "Bohužel první ztráta v sezoně, mrzí nás to, ale jedeme dál. Je potřeba zregenerovat, protože program je náročný. Letíme tam zase v úterý, abychom se na to dobře připravili. Je potřeba udělat poslední krok a postoupit do skupiny," prohlásil Holeš.