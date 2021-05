Holeš: Nezasloužili jsme si vyhrát, prodloužení neporazitelnosti je jediné plus

Praha - Podle defenzivního záložníka Tomáše Holeše je po nečekané remíze 1:1 s Karvinou ve 32. kole první ligy pro fotbalisty Slavie jediným pozitivem, že nadále drží neporazitelnost v této sezoně nejvyšší soutěže. Autor jediné domácí branky připustil, že již jistí mistři si za nepovedený výkon nezasloužili vyhrát a o vyrovnání v závěru si koledovali.

Slávisté navzdory nečekané domácí ztrátě protáhli svou vlastní rekordní sérii bez porážky v lize už na 44 zápasů. "To je takové jediné dnešní plus, že pořád držíme neporazitelnost. Zbývají nám ještě dva zápasy," řekl v nahrávce pro média Holeš.

Výkon týmu zkritizoval. "Zápas jsme neodehráli dobře. Už od začátku nám vázla kombinace, nevytvářeli jsme si tolik šancí, jako bychom doma měli. Soupeř šel v prvním poločase dvakrát sám na bránu, to nás podržel Koli (brankář Ondřej Kolář). Druhý poločas jsme Karvinou pořád tlačili, ale nevypracovali jsme si pořádnou šanci a nakonec nás potrestali," uvedl Holeš.

"O vyrovnání jsme se říkali. Měli jsme dát druhý gól, abychom se uklidnili a bylo po zápase. Ten jsme nevstřelili a Karviná pořád čekala na nějaký brejk. Nakonec jim jeden vyšel. Asi jsme si nezasloužili vyhrát," dodal osmadvacetiletý defenzivní univerzál.

Odmítl, že by Pražané už dnes byli myšlenkami u čtvrtečního finále domácího poháru v Plzni, kde budou usilovat o double. "To si nemyslím, to je shoda náhod. Každý jsme se na Karvinou připravovali jako na ostatní zápasy. Mrzí mě to kvůli lidem, kteří konečně můžou na stadion a my jsme nepředvedli takový výkon, který by si zasloužili," litoval Holeš, že jeho tým nepotěšil fanoušky, kteří mohou naplnit z 10 procent kapacitu hlediště.

Skóre otevřel ve 40. minutě poté, co pohotově poslal odražený míč přesně k tyči. "Hezky se mi to tam vykulilo a hlavní bylo, abych nepřestřelil. Takže jsem to utáhnul placírkou, aby to prošlo do brány," poznamenal Holeš.

Šestým gólem v ligové sezoně překonal dosud nejpovedenější ročník v kariéře, předloni ještě v dresu Jablonce končil na pěti brankách. "Myslím, že to je určitě posunem do zálohy. Když jsem dřív hrál beka, těch šancí moc nebylo. Také těžím z týmu. Kluci ty šance vytváří a já mám taky trochu štěstí, že se to ke mně odráží. Jdu tomu naproti, ale mám i štěstí," dodal hráč se sedmi starty a jedním gólem za českou reprezentaci.