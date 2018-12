Praha/Kyjev - Na své poměry životní střeleckou formou se může pochlubit jablonecký fotbalista Tomáš Holeš. Pětadvacetiletý pravý bek skóroval v posledních dvou soutěžních zápasech, přitom doposud měl bilanci jednoho gólu za sezonu. Holeš věří, že by se mohl prosadit i ve čtvrtečním závěrečném utkání skupiny Evropské ligy v Kyjevě. Přestože jeho celek už ztratil naději na postup, bude se chtít s účinkováním v soutěži rozloučit výhrou a naladit se na poslední podzimní ligové kolo se Slavií.

"Dal jsem dva zápasy po sobě gól, takže se teď cítím výborně. Rád bych v tom pokračoval. Já vždy zatím dával gól za sezonu, tohle se mi povedlo poprvé. Kdyby se mi povedlo skórovat i ve třetím zápase, to by bylo naprosto super," řekl Holeš novinářům před odletem do Kyjeva.

"Tlačím se pořád dopředu a teď to takhle vychází. Dřív jsem se dostával do šancí třeba taky, ale nepovedlo se to dobře zakončit. Postupem času to tam začalo padat. Když se do toho častěji dostávám, pak třeba vím, co v těch situacích dělat," doplnil.

Je zklamaný, že Jablonec už ztratil v Evropské lize naději na postup a bez ohledu na výsledek v Kyjevě skončí ve skupině poslední. "Samozřejmě to mrzí. Bylo by fajn hrát do posledního zápasu o postup, ale tak to prostě je. My jsme nehráli špatně, ale nedělali jsme body," konstatoval Holeš.

Jeho celek se pokusí na půdě již jistého vítěze skupiny vybojovat první výhru ve skupině. "Cílem je určitě poprvé zvítězit v Evropě. Rozloučit se výhrou by bylo super," řekl Holeš.

V prvním vzájemném zápase remizoval Jablonec doma 2:2, když dokázal smazat dvoubrankové vedení Dynama. "Když budeme hrát tak, jak jsme hráli doma ten druhý poločas, a vyvarujeme se chyb, jsme schopni určitě vyhrát. Nemáme se čeho bát. Víme, že s Kyjevem se dá hrát, dokázali jsme se dostat z výsledku 0:2. Musíme hrát tak, jak hrajeme celou sezonu," uvedl Holeš.

V Kyjevě už v této pohárové sezoně hrála Slavia Praha, která v odvetě 3. předkola Ligy mistrů prohrála s Dynamem 0:2 a po domácí remíze 1:1 vypadla. "Ten zápas jsem viděl, tam hráli velkou roli i rozhodčí. Ale každý zápas je jiný. Kyjev už má jistý postup, je možné třeba nějaké podcenění. Jedeme tam hrát naplno a věříme, že se to povede," prohlásil Holeš.

Jeho tým by se rád dobře naladil na pondělní poslední zápas podzimu s vedoucím týmem české nejvyšší soutěže Slavií. "Zatím se nedíváme na Slavii, teď to neřešíme. Ale určitě kdyby se nám povedlo udělat zítra dobrý výsledek, pak bychom šli na Slavii s větším sebevědomím," podotkl Holeš.

Se spoluhráči si v Kyjevě nevyzkouší den před utkáním stadion, jak bývá zvykem, neboť UEFA do ukrajinské metropole z bezpečnostních důvodů přesunula dnešní zápas Ligy mistrů Šachtar Doněck - Lyon. "Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom si tam mohli zatrénovat. Věděli bychom, na čem budeme hrát. Jsem zvědavý, jak na tom hrací plocha bude. Počasí už není úplně ideální a ještě to bude rozbité z dneška," dodal.