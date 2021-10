Holeš: Jeden z nejhorších poločasů ve Slavii, o pauze jsme to pěkně slízli

Rotterdam - Podle defenzivního univerzála Tomáše Holeše odehráli fotbalisté Slavie v druhém utkání skupiny Evropské konferenční ligy v Rotterdamu proti Feyenoordu jeden z nejhorších poločasů od doby, co přišel do pražského klubu. Připustil, že v přestávce byla v kabině od trenérů velká "bouřka". Po změně stran osmadvacetiletý reprezentant snížil, ale srovnat už jeho tým nedokázal a v Nizozemsku prohrál 1:2. Od výkonu v druhé půli se podle Holeše musí slávisté odrazit do nedělního ligového derby na Spartě.

"Promrhali jsme první poločas, ve kterém jsme hráli fakt špatně. Byl to asi jeden z nejhorších poločasů, co jsem hrál ve Slavii. Málo jsme běhali, nebyli jsme vůbec agresivní a do ničeho jsme se nedostali. Naopak jsme čelili jednomu útoku za druhým," uvedl pro klubovou televizi Holeš.

Feyenoord byl od začátku agresivnější a už ve 24. minutě vedl 2:0. "Soupeř na nás vletěl, nemohli jsme se s tím srovnat. Chodili nám do otevřené obrany, hnal je plný stadion. Nestává se nám to, agresivita a běhavost jsou obvykle naše zbraně. Už jsem doufal, že bude konec poločasu, nevěděli jsme si s tím rady," prohlásil Holeš.

O přestávce k týmu ostře promlouvali trenéři. "Samozřejmě byla bouřka. Vyslechli jsme si to od trenérů, dá se říct, že jsme to pěkně slízli. Ale to bylo jasné. Nám to jenom pomohlo, protože v druhé půli to bylo diametrálně jiné. Takhle by to mělo vypadat. Zápas jsme si prohráli v první půli," uvedl Holeš.

V 63. minutě po centru od Petra Ševčíka z přímého kopu hlavou snížil. "My jsme si před tou standardkou řekli, kam to má kopnout. Ať to dá na přední. Já s Masíčkem (Lukášem Masopustem) jsme tam nabíhali. Šéva (Ševčík) mě krásně trefil, já to poslal na zadní tyč," řekl Holeš. "Škoda, že nám ten gól nepomohl a neodvezli jsme si aspoň bod. Gól jsme dali docela brzo, věřil jsem, že ještě dokážeme vyrovnat," doplnil bývalý hráč Jablonce a Hradce Králové.

Potvrdil, že se mu proti Nizozemcům daří, v osmifinále letního mistrovství Evropy pomohl vítězným gólem k výhře české reprezentace nad "Oranje" 2:0. "Nevím, čím to je. Proti nizozemským týmům se mi daří, to je pravda. Asi na ně mám štěstí," přemítal Holeš.

Jeho celek se nedokázal úspěšně naladit na nedělní ligové derby se Spartou, která naopak v Evropské lize zvítězila nad Glasgow Rangers 1:0. "Musíme si z tohohle zápasu odnést to, co nás může posunout. Facka za první poločas a pochvala za druhý. Musíme se od něj odrazit a v derby předvést podobný výkon," dodal Holeš.