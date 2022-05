Holeš: Cenu bych jednoznačně vyměnil za titul, takhle je to takové hořčejší

Praha - Fotbalista Tomáš Holeš by vítězství v anketě o nejlepšího hráče prvoligové sezony vyměnil za titul se Slavií. Devětadvacetiletý defenzivní univerzál stále vstřebává velké zklamání z neúspěšného závěru ročníku a z konečného druhého místa v tabulce za mistrovskou Plzní. Zároveň připustil, že po náročné sezoně je fyzicky vyčerpaný.

"Ta cena by se mi jednoznačně přebírala daleko líp, kdybychom měli titul nebo kdybychom aspoň byli (před dnešním závěrečným kolem) ještě ve hře. Takhle je to takové hořčejší. Určitě bych to za titul vyměnil," řekl Holeš v on-line rozhovoru s novináři.

Připustil, že triumf v anketě i vzhledem k neúspěšnému boji Slavie o titul nečekal. Posledních pět ročníků vždy ovládl hráč, který se stal se svým týmem mistrem. "Jednak nemáme titul a jednak nejsem zase tak výrazný na hřišti. Nemám tuhle sezonu třeba taková čísla, jako jsem měl minulou. Takže mě to překvapilo," prohlásil Holeš.

Stále ho trápí, že Slavia nedosáhla na čtvrtý titul po sobě. "Pořád to vstřebávám, mám to pořád v hlavě. Myslím na to, třeba i když jdu spát. Před spaním si přemílám v hlavě, co by a kdyby. Ještě to nějaký čas potrvá, než to dostanu z hlavy," připustil Holeš, který přišel do Slavie v roce 2019 a má s ní dva tituly.

Pražanům nevyšla nadstavba. V ní v dosavadních čtyřech zápasech jen jednou vyhráli a před podvečerním posledním kolem ztrácejí na Plzeň čtyři body. "Myslím, že nám tolik nefungovala defenzivní činnost, dostali jsme dost gólů. A když už jsme vedli, kolikrát jsme dostali gól a remizovali. Nezvládli jsme to dohrát třeba na 1:0 jako minulou sezonu. A hlavně jsme nezvládli vzájemné zápasy s Plzní. V nich jsme dvakrát vedli, mohli jsme získat šest bodů. Místo toho jsme dvakrát zremizovali. Tam bych viděl hlavní důvody," přemítal Holeš.

Jeho tým v létě nebude hrát předkolo Ligy mistrů a čeká ho pouze kvalifikace Evropské konferenční ligy. V ní Slavia v této sezoně došla až do čtvrtfinále. V příštím ročníku hostí finále domovský stadion červenobílých v Edenu.

"Samozřejmě jsme chtěli znovu přivést do Edenu Ligu mistrů, bohužel víme, že ta možnost není. Jsou před námi předkola Evropské konferenční ligy. Víme, že finále je v Edenu. Budeme dělat maximum, abychom postoupili do skupiny," uvedl Holeš.

"Letos jsme narazili ve čtvrtfinále na silný Feyenoord Rotterdam. Věřím, že kdyby se nám ho podařilo vyřadit, tak jsme se do finále dostali. Finále je takový sen, ale myslím, že to není nereálné," doplnil český reprezentant.

Připustil, že po náročné sezoně už je hodně unavený. Národní tým přitom na začátku června čekají nezvykle hned čtyři zápasy Ligy národů. "Za mě je to trošku nešťastné. Sám jsem po sezoně fyzicky vyřízený. Už na sobě v posledních zápasech cítím, že to není ono. Po zápasech se necítím dobře, mám různé svalové problémy," řekl.

"Určitě bych uvítal delší dovolenou, aby si tělo odpočinulo. Přece jen už nejsem nejmladší. Zápasů bylo hodně, vloni po Euru jsem neměl volna tolik. Je to na mně znát. Ale je to takhle a musíme se s tím smířit," dodal Holeš. O případné omluvence z reprezentace zatím neuvažoval.