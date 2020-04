Holeček prožil na MS 1971 zvláštní, ale nakonec úspěšný návrat

Praha - Zvláštní, ale nakonec úspěšný návrat do reprezentace prožil na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku v roce 1971 brankář Jiří Holeček. S týmem, v němž byla řada velkých jmen, prožil špatný vstup do turnaje. I přes úvodní dvě porážky nakonec Československo získalo stříbro, titul mistrů Evropy a Holeček byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje a zařazen do All Star týmu.

Tehdy sedmadvacetiletý Holeček byl na šampionátu po čtyřech letech. Úvodní souboj v Bernu proti Američanům měl být tak trochu na zahřátí. Místo "povinné" výhry ale přišla překvapivá porážka 1:5. Ráz zápasu určila už první třetina, kterou vyhrál výběr USA 3:1. Holeček po ní už do hry nezasáhl, nahradil ho Marcel Sakáč. "Američané tam měli za třetinu hned tři brejky a dali z toho tři góly. Zaskočili nás a dál se to pak vyvíjelo podle toho," uvedl Holeček v rozhovoru s ČTK.

Místo rychlé nápravy přišel další šok v podobě prohry 5:6 se Švédy. Na vině byla hlavně nepovedené třetí třetina, kterou vyhráli Seveřané 4:2. Vniveč tak přišel i hattrick Ivana Hlinky.

"Ten druhý zápas jsem nechytal, v brance byl Marcel Sakáč. Hodně nepříjemně nás to překvapilo, když jsme oba úvodní zápasy prohráli, ale pak už jsme se zlepšili. Já byl zase zpátky v brance při dalším utkání a dochytal jsem pak turnaj až do konce. S Němci jsme se zklidnili, i když jsme se hrozně dlouho trápili. Dali jsme ale nějaké góly, pak už jsme našli takovou tu svoji jistotu," připomněl Holeček jasnou výhru 9:1 v utkání, před jehož polovinou byl ale stav vyrovnaný 1:1.

Jedinou ztrátou v dalším průběhu turnaje byla pro tým trenérů Vladimíra Kostky a Jaroslava Pitnera následující remíza 3:3 se Sovětským svazem, který tehdy vládl a byl velkým favoritem MS. "Zatímco první část proběhla v Bernu, druhá se odehrála v Ženevě. Nám sedla líp než ten začátek. Tam už jsme pak hráli, jak jsme měli," vzpomínal Holeček.

Nakonec svitla i naděje na zlato, na které Československo čekalo od MS 1949 ve Švédsku. "Předposlední zápas jsme porazili Rusy 5:2, pak na závěr i Finy a čekalo se na poslední utkání Rusáků se Švédy, kteří pro nás mohli zlato zajistit. My jsme s tím ale popravdě nijak nepočítali, protože oni je do té doby snad nikdy neporazili. Povedlo se jim to až ve Vídni 1977 a my díky tomu získali titul," podotkl Holeček, jenž 18. března oslavil 76. narozeniny.

Přestože pomoc ze strany Švédů přišla až o šest let později, stříbro a titul mistrů Evropy byly pro tým úspěchem. "My věděli, že když dáme góly a celkově se zklidníme, mohli bychom i přes ten špatný vstup být vysoko. Ze stříbra jsme byli nadšení a slavili jsme. Byli jsme i v Ženevě na velvyslanectví, mám na to ty nejhezčí vzpomínky," řekl Holeček.

Poprvé v kariéře byl "Fakír" vyhlášen nejlepším brankářem turnaje a objevil se v All Star týmu. "Pak ještě čtyřikrát. Na to se dobře zvyká," smál se Holeček. "A to mě ještě ošidili rok nato v Praze, kdy všichni říkali, že zase budu v All Star, ale aby to nebylo jen z Čechů a Rusů, tak tam dali jako nejlepšího brankáře Valtonena, kterému jsme přitom v tom posledním utkání dali osm gólů. Tam mě tehdy okradli," dodal s úsměvem.

I pro něho šlo tehdy o velké zadostiučinění. "V roce 1967 se nám nepovedl na šampionátu zápas s Finy, který jsme prohráli 1:3. Začal jsem ho jako dvojka, Vláďa Nadrchal dostal dva góly a prohrávali jsme 0:2, pak tam trenéři poslali mě. Já těch zbývajících asi 50 minut odchytal 1:1, ale trenér Pitner mě tehdy označil jako viníka celé porážky. Zavinil jsem to já, když jsem dostal jen jeden gól," diví se i s odstupem času Holeček.

Naopak mezi pozitivně nejsilnější vzpomínky řadí tehdejší souboje s takřka neporazitelnou sbornou. "Mě to s nimi vždy hrozně bavilo, byly to správně vyhecované zápasy. Oni byli tehdy fakt nejlepší, ale když kluci dobře bránili, měli jsme vždy šanci, jak jsme chodili do brejků. Jirka Holík jako bránící levé křídlo vůbec nesměl k bráně Rusů a stejně tak to bylo rozdělené ve všech lajnách," připomněl Holeček.

I díky němu zůstala reprezentace na MS 1971 a 1972 se Sověty neporažená a přenechala jim za čtyři zápasy jen dva body. "Já věděl, že s nimi nesmím nikdy dostat více jak tři góly, takže připadal jeden na třetinu. Tu jsem si ještě rozdělil na dvě části. A když to do té poloviny třetiny bylo s nulou, tak jsem si říkal, že by to mohlo být dobré," řekl Holeček.

"Já si z nich pak dělal i srandu, když jsem jim chytil nějakou velkou šanci. V ruštině jsem jim jen hlásil 'dneska nemáte svůj den', nebo se jen tak ptal 'co vám na to řeknou doma v Moskvě?'. Byli vážně hrozně silní, ale bylo na nich dobře poznat, jak je to štve. Mohli si za to však sami, neměli ke mně jezdit tak blízko," smál se Holeček.