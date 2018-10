Pardubice - Trenér Miloš Holaň skončil po sérii špatných výsledků na střídačce hokejistů extraligových Pardubic. Dynamo povedou dočasně Břetislav Kopřiva s dosavadním asistentem Otakarem Janeckým. Již v pátek čeká mužstvo pod jejich vedením první východočeské derby sezony na ledě Hradce Králové. Oba trenéři již vedli dnešní trénink.

"Hlavním důvodem jsou neuspokojivé výsledky a herní projev mužstva. Zvažovali jsme, jak mužstvo probudit. Chceme týmu změnou na postu hlavního trenéra dodat impulz a zastavit herní a výsledkový propad," uvedl na pardubickém webu generální manažer klubu Dušan Salfický.

Připustil však, že jmenování tandemu ve složení Kopřiva, Janecký je dočasným řešením. "Z pozice sportovního manažera jim bude nápomocen Pavel Marek," nastínil Salfický zapojení i druhého dosavadního asistenta.

"Naším společným cílem je co nejrychleji zlepšit herní projev mužstva. Prvním úkolem je zvládnout páteční derby v Hradci Králové a potěšit naše fanoušky," prohlásil Kopřiva.

Zkušený Kopřiva pracoval dosud jako klubový skaut. Osmašedesátiletý východočeský rodák působil na pozici hlavního kouče naposledy v sezoně 2014/15 v Chomutově, s nímž postoupil do extraligy. U týmu následně zůstal jako asistent Vladimíra Růžičky. Ročník 2016/17 prožil na stejném postu v Třinci, poté už se přesunul do Pardubic.

"Břetislav Kopřiva má za sebou bohatou trenérskou kariéru. S mužstvem je od začátku minulé sezony, velmi dobře zná celý tým a může s ním hned pracovat bez nutnosti seznamování se s ním. S Pavlem Markem jsme přesvědčeni, že se v tuto chvíli jedná o nejlepší řešení pro Dynamo," vysvětlil Salfický.

Sedmačtyřicetiletý bývalý bek se zkušenostmi z NHL Holaň převzal pardubické hokejisty v polovině loňského ledna. Poté co je dovedl v baráži k záchraně mezi elitou, prožil s týmem nad očekávání povedenou minulou sezonu. Šestá příčka v dlouhodobé části znamenala přímý postup do čtvrtfinále play off, v němž Dynamo vypadlo s favorizovaným Třincem až po porážce v rozhodujícím sedmém duelu série.

Přes výkyvy nezačali Pardubičtí ani nový ročník vysloveně špatně, jenže v posledních čtyřech zápasech nebodovali a prohráli je při celkovém skóre 5:23. Naprostý zmar po porážkách ve Zlíně, Třinci a Olomouci znamenala nedělní domácí prohra 1:7 s Karlovými Vary.

V extralize jde o druhou trenérskou změnu v sezoně. Před necelými dvěma týdny byl od hokejistů Mladé Boleslavi odvolán Vladimír Kýhos, spolu s ním skončili i asistenti Vladimír Čermák a Boris Žabka. Bruslařský klub převzal Miloslav Hořava, který má k ruce Radima Rulíka a Pavla Pateru. Shodou okolností byla i Mladá Boleslav - stejně jako nyní Pardubice - při výměně trenéra dvanáctá v tabulce.