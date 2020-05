Hokejový útočník Stránský bude hrát za finský Jukurit

Mikkeli (Finsko) - Hokejový útočník Šimon Stránský se stal novou posilou finského Jukuritu. V novém působišti podepsal člen širšího kádru reprezentace dvouletou smlouvu. Klub z města Mikkeli, který byl v uplynulé zkrácené sezoně kolo před koncem základní části třináctý z patnácti účastníků finské nejvyšší soutěže, potvrdil jeho příchod na webu.

Dvaadvacetiletého Stránského nadchl dlouhodobý zájem klubu, ale i celkové jednání. "Jukka Holtari, manažer Jukuritu, se přijel za mnou podívat do Česka, pravidelně se mnou komunikoval a neustále mě přesvědčoval, že o mě opravdu hodně stojí. Zájem Jukuritu byl nejsilnější ze všech, dal jsem na svůj vnitřní pocit a věřím, že bude správný," uvedl Stránský v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která jej zastupuje.

Oslovil ho rovněž individuální plán rozvoje. "Určitě bych se chtěl posunout v bruslení a komplexnosti směrem do obrany. Finové jsou v tomhle výborní, věřím, že mi s tímhle v Jukuritu pomůžou. Zároveň mě obrovsky těší jejich důvěra, kterou do mě vkládají. Řekli mi, že pro ně budu klíčovým hráčem. Sice mi je pořád dvaadvacet, ale chci se posunout i v tomhle směru. I proto jsem podepsal, jsem na tuhle roli připravený, chci si ji vyzkoušet. Věřím, že v ní budu úspěšný," prohlásil Stránský.

V klubu má navíc už jednu sezonu za sebou dvacetiletý obránce Jakub Galvas. "Už jsme si párkrát volali, takže mám od něj přesné informace. Mít v začátcích vedle sebe nějakého krajana, to je vždycky výhoda. Stejně tak, když jsem začínal v Kanadě, pomohli mi další čeští kluci. Těším se," řekl Stránský.

Mládežnický reprezentant, na jehož kontě jsou i dva starty v A-týmu národního mužstva, věří, že by mu angažmá na severu Evropy mohlo pomoci zpět do zámoří. V letech 2014 až 2017 hrál za tým Prince Albert Raiders juniorskou WHL, teď ho čeká druhá zahraniční zkušenost. "Motivace podívat se znovu do zámoří je pro mě pořád velká. Jednu šanci jsem nevyužil, věřím, že dostanu ještě druhou," prohlásil Stránský.

Zástupci Jukuritu si Stránského vytipovali na pozici prvního centra. "Šimon patřil k nejtalentovanějším mladým hráčům v české extralize. Sice odchází do mužstva, které nemá mistrovské ambice, ale zase mu dá velký prostor na ledě. Vyloženě si ho vyhlédli, měl by se pro Jukurit stát klíčovým hráčem a jedním z vůdců týmu," přiblížil Robert Spálenka, šéf hokejové sekce Sport Investu.

"Šimon má v zámořských juniorských soutěžích velmi dobrou historii. Věříme, že se ve Finsku vypracuje do takového stavu, že Amerika bude jeho dalším a reálným cílem. Jelikož už v Jukuritu působí Jakub Galvas, máme vyzkoušeno, že se tam s mladými hráči pracuje opravdu velmi dobře. Věříme, že tohle angažmá je pro Šimona v jeho současné situaci ideální volbou," doplnil Spálenka.

Ostravský rodák Stránský začal minulou sezonu v dresu Vítkovic, kde odehrál i předchozí dva ročníky po návratu ze zámoří. Ve druhé polovině ledna zamířil na hostování do konce sezony do Brna. Dohromady odehrál za Kometu a Rideru 49 utkání a připsal si 19 bodů za 11 gólů a osm nahrávek.