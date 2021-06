Hokejový útočník Plášek podepsal tříletou smlouvu s Vancouverem

Vancouver (Kanada) - Dvacetiletý hokejový útočník Karel Plášek podepsal v NHL tříletou nováčkovskou smlouvu s Vancouverem. Kanadský klub si ho vybral předloni v šestém kole draftu.

Plášek nastupoval v posledních čtyřech sezonách za Kometu Brno a také hostoval v první lize v rodném Přerově. V extralize už odehrál 124 zápasů, v nichž zaznamenal 12 gólů a 11 asistencí.

V přípravě před mistrovstvím světa v Rize debutoval v seniorské reprezentaci a v zápase s Rakouskem dal gól, ale na šampionát do Rigy se nedostal. S mládežnickými výběry startoval na MS hráčů do 18 i do 20 let.