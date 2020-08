Hokejový útočník Myšák začne sezonu v Litvínově

Litvínov - Hokejový útočník Jan Myšák bude minimálně v úvodu nadcházející sezony působit v extraligovém Litvínově. Osmnáctiletý odchovanec severočeského klubu hrál naposledy v kanadské juniorské soutěži OHL, s ohledem na pozdější začátek sezony v zámoří ale nyní posílí Litvínov. Do Vervy by se na omezenou dobu měl vrátit i útočník Kristian Reichel, který v létě podepsal smlouvu s Winnipegem.

Zatím však Litvínov oficiálně potvrdil jen Myšákův návrat. "Jsme rádi, že dostal možnost hrát v našem týmu, a my mu šanci určitě dáme. Je to odchovanec klubu, který má v kariéře do budoucna velmi dobře našlápnuto. Pro nás je to typ hráče, který se nám hodí do systému. Je rychlý a má přímočarý tah na bránu, takže jsme rádi za takovou posilu," uvedl trenér Vladimír Országh v tiskové zprávě.

Myšák začal předešlou sezonu v Litvínově, po skončení juniorského mistrovství světa se přesunul do zámoří. Za Hamilton odehrál 22 zápasů, ve kterých vstřelil 15 branek a přidal deset asistencí. Na letošním draftu NHL by měl patřit mezi nejvýše postavené české hráče.

"Honza se zapojil do přípravy týmu. Společně s agentem řešíme všechny náležitosti, aby mohl začít hrát přípravné zápasy, a uvidíme, jak se situace vyvine. Nemá smysl spekulovat, jestli zůstane na část sezony, nebo tu bude působil celou sezonu. To uvidíme po draftu NHL, který je v říjnu, a záleží hlavně na postoji klubu, který ho draftuje," uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek na adresu hráče, který v extralize odehrál 63 zápasů s bilancí 13 gólů a 12 asistencí.

Zatímco v případě Myšáka, jenž v nejvyšší soutěži debutoval v 16 letech a stal se nejmladším hráčem litvínovské historie, klub jeho návrat oficiálně potvrdil, u dvaadvacetiletého Reichla tak ještě neudělal. Severočeši ale již získali souhlas Winnipegu.

"Teď řešíme pojistku a všechny náležitosti. Nechci předbíhat, ale věřím, že to dotáhneme. Zatím nevíme, kdy se zapojí do zápasů. Začal s námi trénovat, pak jsme šli bohužel do karantény, trénoval individuálně. Ale jinak se zúčastňoval veškerého tréninkového procesu," uvedl Hynek pro Sport.

Syn litvínovské legendy Roberta Reichla odešel do zámoří v roce 2017. Po sezoně v juniorské WHL hrál dva roky v týmu Manitoba Moose v nižší AHL. V červnu poté podepsal dvouletou smlouvu s Winnipegem.