Hokejový útočník Mertl se z KHL vrací do Plzně

Plzeň - Útočník Tomáš Mertl se z Kontinentální hokejové ligy vrací do Plzně, v jejímž dresu byl loni nejlepším střelcem extraligy. S klubem uzavřel tříletou smlouvu a pokusí se nahradit dosavadní oporu Jana Kováře.

"Jednání s Tomášem byla po odchodu Honzy Kováře naší prioritou. Počítáme s ním na pozici prvního centra. Jsme rovněž velice rádi, že se nám podařilo uzavřít víceletou smlouvu až do konce ročníku 2021/22," uvedl sportovní manažer Škody Plzeň Tomáš Vlasák v tiskové zprávě.

Třiatřicetiletý Mertl nastřílel v Plzni včetně play off 32 branek a nasbíral 63 bodů. Loni se ale rozhodl opět odejít do KHL a hrál za Kunlun. Teď se opět vrací do extraligy.

"Byli jsme s Tomášem celý rok v kontaktu, protože jsme o něho měli velký zájem. Přichází jako první centr, což dokázal už při svém předchozím působení. Je to zkušený hráč, kterého máme vyzkoušeného. Prožil u nás velice úspěšnou sezonu a my doufáme, že ji dokáže potvrdit," řekl trenér Ladislav Čihák.

Českobudějovický odchovanec, který má na kontě 16 zápasů v reprezentaci a představil se i na loňských olympijských hrách v Pchjongčchangu, hrál extraligu také za Hradec Králové. V nejvyšší soutěži Mertl odehrál 587 utkání s bilancí 121 branek a 128 asistencí. V KHL oblékal v minulosti i dres Záhřebu a Ufy.