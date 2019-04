Plzeň - Hokejový útočník Ondřej Kratěna se rozhodl ve 42 letech ukončit aktivní kariéru. Osminásobný extraligový šampion, který naposledy působil v Plzni, své rozhodnuté potvrdil v rozhovoru pro MfDnes.

"Je konec, přišel čas. Strašně jsem si to užil, bylo to krásné. Ale už během roku jsem se rozhodl, že tahle sezona bude poslední," řekl Kratěna, jehož posledním zápasem tak bylo sedmé utkání semifinále play off proti Třinci.

Odchovanec Olomouce získal extraligové tituly se Vsetínem, Spartou i Plzní, za kterou hrál od roku 2012 a tři sezony byl i kapitánem Západočechů. V nejvyšší soutěži odehrál 1163 zápasů, ve kterých nasbíral 780 bodů za 340 branek a 440 asistencí. V sezoně 2007/08 působil ve finském Oulu a i zde získal mistrovský titul.

"Hokej je nádherný sport a život okolo něj fantastický. Strašně jsem si to užíval. Rekordy? Ty jsou od toho, aby se překonávaly. Někdo zase vytvoří další... Když se ohlédnu, budu vzpomínat hlavně na spoluhráče, na momenty, které jsme společně prožili. Jestli mám deset nebo dvacet medailí, to je úplně jedno. Doma ani nemám nějakou vitrínu slávy, medaile jsou v krabici," uvedl Kratěna.

Bronzový medailista z mistrovství světa v roce 1997 je s osmi extraligovými tituly rekordmanem, celkem získal 15 medailí. "Měl jsem obrovské štěstí. Jako mladý kluk jsem se dostal do Vsetína, kde se tehdy s tituly tak nějak počítalo automaticky. Mužstvo tam bylo fantastické. To samé ve Spartě, každý rok se hrálo nahoře, každý rok o finále. A posledních osm let v Plzni, to byla prostě nádhera. Pořád jsme hráli nahoře, to je až neuvěřitelné. Krásný čas," dodal Kratěna.