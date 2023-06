Hokejový útočník Kämpf se domluvil s Torontem na nové čtyřleté smlouvě

Ilustrační foto - Hokejový útočník David Kämpf přijel 19. května 2022 do Tampere posílit český reprezentační tým na mistrovství světa.

Ilustrační foto - Hokejový útočník David Kämpf přijel 19. května 2022 do Tampere posílit český reprezentační tým na mistrovství světa. ČTK/Kamaryt Michal

Toronto - Útočník David Kämpf bude v NHL dál oblékat dres Toronta. S Maple Leafs se osmadvacetiletý český hokejista podle zámořských médií dohodl na čtyřleté smlouvě na 9,6 milionu dolarů (208 milionů korun). Ročně si vydělá v průměru 2,4 milionu dolarů, téměř o milion dolarů více než dosud.

Kämpf působí v Torontu dva roky a má za sebou bodově nejpovedenější sezonu v NHL. V uplynulém ročníku odehrál v základní části všech 82 zápasů, v nichž nasbíral sedm gólů a 20 asistencí. V play off přidal tři přihrávky v 11 utkáních a pomohl slavnému klubu po 19 letech vyhrát sérii ve Stanleyově poháru. Toronto postoupilo přes Tampu Bay do druhého kola, v němž vypadlo s pozdějším finalistou Floridou.

Před příchodem do Maple Leafs hrál odchovanec Chomutova čtyři roky za Chicago. V NHL má bronzový medailista z loňského mistrovství světa na kontě 399 zápasů, v nichž zaznamenal 35 gólů a 76 asistencí. V play off nastoupil do 27 utkání s bilancí tři branky a tři přihrávky.