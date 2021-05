Hokejový útočník Chlapík posílil Spartu, dohodl se na dvouleté smlouvě

Praha - Hokejový útočník Filip Chlapík se po působení v Ottawě a Pelicans Lahti vrací do Sparty, v které působil krátce na začátku této sezony. Třiadvacetiletý rodák z Prahy, jenž má na kontě 57 utkání v NHL, se s bronzovým týmem extraligy domluvil na dvouleté smlouvě.

"Od začátku našeho působení ve Spartě říkáme, že chceme dávat příležitost našim odchovancům. Filip Chlapík je další z nich. Stále je to velice mladý hráč, který má za sebou zkušenosti ze zámoří i evropských lig," řekl klubovému webu sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

"Počítáme, že bude bojovat o místo v prvních dvou útocích. Má potenciál na to, aby se probojoval do národního týmu, má velmi dobrou střelu a je fyzicky odolný. Jsme moc rádi, že se rozhodl pokračovat u nás," doplnil Hlinka.

Chlapík ve Spartě působil v sezoně 2013/14 v juniorce, je odchovancem Slavie a v mládeži hrál za Letňany a Liberec. V roce 2014 odešel do Charlottetownu do QMJHL, kde působil tři roky. Po sezoně strávené v Severní Americe si jej vybrala Ottawa na draftu v roce 2015 v druhém kole jako 48. v pořadí. Za hlavní tým odehrál 57 zápasů, nasbíral 11 bodů za pět gólů a šest asistencí.

V extralize debutoval v uplynulé sezoně na přelomu září a října a ve třech duelech vstřelil jednu branku. Pak podepsal se Senators roční dvoucestný kontrakt na 735.000 dolarů, ale po lednovém startu NHL se dočkal šance jen jednou a po dvou zápasech za farmu Belleville v AHL se vrátil do Evropy. Za Lahti stihl 16 utkání včetně play off a nasbíral devět bodů (4+5).

"Byly ve hře i jiné možnosti, ale už když jsem ze Sparty odcházel, cítil jsem se tu dobře. Když se naskytla možnost být doma, byla to pro mě nejlepší varianta. Jsem vděčný, že mi Sparta dala možnost tady hrát a těším se, až to zase začne," prohlásil Chlapík.

"Sparta má navíc nejvyšší cíle, což mě láká. Chci vyhrávat a být úspěšný. Kádr máme velmi kvalitní, ale musí si všechno sednout. Vyhrát extraligu není vůbec jednoduché," doufá, že se za rok už Spartě podaří útok na první titul od roku 2007.

Do Lahti zamířil po konci v Ottawě proto, že v extralize už skončil přestupní termín s koncem ledna. "Kdybych v Kanadě skončil o dva týdny dřív, rád bych se vrátil do Sparty. Už to bohužel nešlo, ale byl jsem nakonec rád, že se otevřela možnost ve Finsku, kde jsem nakonec odehrál nejvíce zápasů v sezoně," prohlásil.

V týmu Senators se nenaplnily sliby, které Chlapík dostal, protože se s bojem o NHL rozloučil. "Začalo to už před sezonou, kdy jsem chtěl změnit tým. Ať už v rámci Kanady, nebo jsem chtěl zkusit Rusko. V Ottawě mi slíbili něco, co se nakonec nestalo. Když jsem si přehrál jejich jednání za tři čtyři roky, co jsem v Kanadě byl, tak už jsem toho měl dost. Jsem rád, že jsem zpátky a těším se na další sezonu," prohlásil.

I angažmá ve Finsku podle něj nebylo jednoduché. "Musel jsem jít do karantény a naskočit do zápasu bez tréninku, zatímco ostatní kluci měli odehráno čtyřicet zápasů. Na začátku to bylo těžké, pak jsem se dostal do tempa, ale natrhl si sval v břiše. Naskočil jsem až přímo do play off. Byla to divná sezona," prohlásil.

Důležitý krok udělal i v osobním životě, během dovolené na Maledivách požádal přítelkyni Barboru o ruku. "Zapotil jsem se dost. Ono tomu počasí na Maledivách moc nepomáhá. Kamarádi se ptají, jestli řekla ano, tak si dělám legraci, která holka by na Maledivách řekla ne. Byl to příjemný zážitek. Těším se, co mě čeká dál v osobním životě i ve Spartě," usmíval se Chlapík.