Hokejový útočník Chalupa končí v Chicagu a vrátí se do Evropy

Praha - Hokejový útočník Matěj Chalupa předčasně končí v angažmá v Chicagu, kde se mu nepodařilo prosadit se do NHL, a vrací se zpět do Evropy. Třiadvacetiletý hráč loni podepsal s Blackhawks dvouletou smlouvu, která by měla být nyní předčasně ukončena. Klub zatím umístil odchovance pražských Letňan na listinu volných hráčů, a pokud si jej z ní nikdo nevybere, v organizaci oficiálně skončí.

"Dohodli jsme se, že smlouva bude ukončena," řekl ČTK hráčův zástupce Aleš Volek ze společnosti Alvo Sports. Kde bude Chalupa v kariéře pokračovat, o tom se bude jednat až v příštích dnech.

Bývalý hráč extraligového Hradce Králové v minulé zkrácené sezoně působil na farmě Chicaga v Rockfordu a v 27 zápasech nasbíral sedm bodů za čtyři góly a tři asistence. V nižší AHL měl působit i v této sezoně, v přípravě na nový ročník NHL v dresu Blackhawks šanci nedostal.