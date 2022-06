Hokejový útočník Červený se navzdory invazi rozhodl vrátit do KHL

Moskva - Český útočník Rudolf Červený se rozhodl vrátit do Kontinentální hokejové ligy, kterou po ruské invazi na Ukrajinu většina zahraničních hráčů opustila. Podle serveru Sport-Express se bývalý reprezentant dohodl na angažmá s Vladivostokem.

Dvaatřicetiletý odchovanec Českých Budějovic před minulou sezonou podepsal smlouvu s Dinamem Riga, které po ruské invazi na Ukrajinu z KHL odešlo. Červený dohrál sezonu ve finské lize za Kärpät Oulu. Do ruské soutěže se rozhodl vrátit, přestože za to hráči často čelí kritice.

"Situaci ve světě samozřejmě s klukama rozebíráme, je to naše práce. Bavíme se o všem. A ne každý se na to dívá stejně, je to ryze individuální. Konečné slovo má vždy hráč, nikdo jiný," řekl serveru Sport.cz Michal Sivek z agentury Eurohockey Services, která Červeného zastupuje. "Transfery mimo republiku řeší z velké části naši partneři v zahraničí. Je pouze na klientech, jakou z nabídek si nakonec vyberou," uvedl Sivek.

Ve Vladivostoku má na příští sezonu platnou smlouvu obránce Libor Šulák, který prodloužil kontrakt v lednu před ruskou invazí. V Chabarovsku je vázán další bek Michal Jordán, který loni v květnu prodloužil smlouvu o dva roky.

Hokejisté, kteří odešli z KHL před koncem minulé sezony, museli zaplatit vysoké částky za porušení smlouvy. Pro ty, co mají platné kontrakty i na další sezonu, není snadné odejít. IIHF na rozdíl od mezinárodní fotbalové federace neumožnila legionářům v Rusku přerušit kontrakty.