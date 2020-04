Hokejový útočník Cave z Edmontonu po krvácení do mozku zemřel

Toronto - Hokejista Edmontonu Colby Cave, kterého začátkem týdne postihlo krvácení do mozku, dnes navzdory úterní akutní operaci zemřel. Kanadskému útočníkovi bylo 25 let.

Cave byl kvůli bolestem hlavy v pondělí přijat do nemocnice v Barrie, odkud ho den nato převezli na kliniku do Toronta, kde se ihned podrobil operaci. Při ní mu lékaři odstranili koloidní cystu, která tlačila na mozek.

Od té doby ležel v umělém spánku na jednotce intenzivní péče. "Potřebujeme zázrak," napsala po operaci jeho žena Emily na instagramu. Dnes však musela oznámit smutnou zprávu. "Já a obě naše rodiny jsme z toho v šoku, ale víme, že náš Colby byl vroucně milován. Námi, svou rodinou, přáteli a celou hokejovou komunitou. Děkujeme všem za modlitby v této těžké chvíli," uvedla v prohlášení.

Kvůli pandemii koronaviru nemohli Caveovi blízcí hokejistu v nemocnici po operaci navštěvovat.

Před přerušením sezony odehrál Cave v NHL za Edmonton 11 zápasů, na farmě v AHL nastoupil ke 44 utkáním v dresu Bakersfieldu. Celkem má v NHL v barvách Bostonu, který ho v roce 2015 angažoval jako nedraftovaného hráče, a Edmontonu na kontě 67 zápasů. Do statistik si zapsal devět bodů za čtyři góly a pět asistencí.

"Colby byl výborný spoluhráč se skvělou povahou, obdivovaný a oblíbený všude, kde hrál," napsal v kondolenci edmontonský klub. "Nebyl draftován, ale neohroženě a neúnavně šel za svým snem v Edmontonu i Bostonu. Byl to svědomitý a pracovitý hráč, kterého obdivovali spoluhráči i trenéři. Ale hlavně to byl milý a velkorysý člověk, kterého měli rádi všichni, kdo ho znali," uvedl komisionář NHL Gary Bettman. "Byl to báječný hokejista s velkou budoucností, ale ještě lepší člověk," napsal na sociální síti legendární Wayne Gretzky, někdejší hvězda Edmontonu.