Hokejový svaz zrušil kvůli koronaviru odložené České hry v Brně

Praha - Hokejový svaz zrušil kvůli pandemii koronaviru a souvisejícím opatřením České hry, které se měly konat v srpnovém náhradním termínu v Brně. Původně se mělo hrát na přelomu dubna a května. Zrušeny byly i další akce připravované na srpen. Svaz to dnes oznámil v tiskové zprávě.

V Euro Hockey Tour se tak odehrály jen tři díly série - listopadový turnaj Karjala v Leksandu a Helsinkách, Channel One Cup v Plzni a Moskvě a Švédské hry v Helsinkách a Stockholmu. Český tým, na jehož střídačce Filip Pešán nahradil Miloše Říhu, jenž měl kontrakt do letošního rovněž zrušeného mistrovství světa, vévodil průběžné tabulce po devíti zápasech s 16 body o skóre před Švédskem a o dva body před třetím Finskem.

Zásadní krok udělal svaz i s ohledem na nedávný výskyt nákazy mezi členy mládežnických výběrů a následným karanténním opatřením. Zrušeny byly vedle Českých her (Carlson Hockey Games) také přípravné kempy, zápasy a turnaje mládežnických reprezentací.

"Reprezentačních akcí se účastní hráči z různých klubů a v situaci, kdy výskyt nákazy u jediného člena týmu zpravidla znamená čtrnáctidenní karanténu pro celé mužstvo a někde i uzavření zimního stadionu, jsou v ohrožení klubový hokej i nadcházející ročník soutěží," připustil svaz.

Mezinárodní sezonu komplikují i další omezení. Za stávajících podmínek by se Českých her nemohlo zúčastnit Rusko a omluvit se museli i hokejisté Finska, které by po návratu čekala povinná čtrnáctidenní karanténa bez možnosti přípravy v klubech.

Složitost situace při boji s nemocí covid-19 potvrdil prezident Českého hokeje Tomáš Král. Při nynějších karanténních opatřeních by podle jeho názoru soutěžní sezona nejspíš nemohla vůbec proběhnout.

"S představiteli státních institucí denně jednáme, jak situaci klubů organizačně a ekonomicky řešit. Usilovně na tom pracujeme, ale zatímco s jinými omezeními bychom si poradit dokázali, bez hráčů, tréninků a zápasů soutěžit nemůžeme," prohlásil Král.

Vývojem situace a otázce možnosti zahájení soutěžní sezony se budou věnovat jednání výkonného výboru ČSLH v srpnu a počátkem září. Řešit se budou i případné úpravy termínového kalendáře, herních řádů a modelu soutěží.

Svaz bude i nadále v pravidelném kontaktu s vedoucím skupiny pro rozvolňování epidemiologických opatření Rastislavem Maďarem a předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou. Společně se zástupci státních institucí a dalších sportovních svazů hledají možnosti, jak sezonu zahájit a odehrát. "Nějaký čas stále máme a děláme všechno, aby se to podařilo," ujistil Král.

Pandemie výrazně narušila už závěr předchozí sezony, nedohrála se žádná z předních hokejových lig v Evropě. O titul se bojovalo pouze v Bělorusku. V březnu byl zrušen i světový šampionát ve Švýcarsku. Otevřená byla dlouho otázka dohrání NHL; nejlepší liga světa předčasně ukončila základní část a za účasti 24 týmů bude při nastavení mimořádných podmínek restartována v sobotu.