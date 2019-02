Praha - Výkonný výbor hokejového svazu rozhodl o tom, že od příští sezony bude z extraligy přímo sestupovat nejhorší tým základní části do první ligy. Ruší se tak dosavadní model čtyřčlenné baráže, kterou hrály dva týmy z nejvyšší soutěže a finalisté play off první ligy. Do extraligy bude od sezony 2019/20 postupovat vítěz finále play off první ligy.

"Přímé postupy a sestupy považuji za sportovně nejspravedlivější," uvedl prezident hokejového svazu Tomáš Král v tiskové zprávě.

Král o možnosti přímého postupu a sestupu z extraligy, který dlouhodobě podporuje, mluvil na setkání s novináři na konci ledna, kde prezentoval závěry z předešlého Hokejového fóra. Upozorňoval však na skutečnost, že zásadní změnu nechce udělat bez souhlasu Asociace profesionálních klubů. Dnes ale svaz oznámil, že změnu odsouhlasil.