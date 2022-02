Hokejový svaz ve čtvrtek vyhodnotí vystoupení na OH a budoucnost kouče Pešána

Praha - Výkonný výbor hokejového svazu bude ve čtvrtek v Praze hodnotit vystoupení reprezentace na olympijském turnaji v Pekingu, kde národní mužstvo dohrálo už v předkole play off. Vzhledem k historickému neúspěchu bude na pořadu dne také možnost odvolání hlavního trenéra reprezentačního A-týmu Filipa Pešána, ale i budoucnost celého realizačního týmu v čele s generálním manažerem Petrem Nedvědem. Pešánovými asistenty jsou Martin Straka a Jaroslav Špaček, trenérem gólmanů Zdeněk Orct.

Vystoupení pod pěti kruhy v Číně skončilo fiaskem místo útoku na medaili, na niž Češi dosáhli na velkých akcích naposledy na mistrovství světa v roce 2012. Dosluhující prezident svazu Tomáš Král také záhy připustil, že Pešánovo odvolání je ve hře a že se jím bude jedenáctičlenný výkonný výbor zabývat. "Je to zklamání. Co k tomu říct? Dopadlo to, jak to dopadlo, čekali jsme víc," potvrdil Král. Naznačil také, jaký lze očekávat výsledek. "Nějaká jména jsou. Je namístě se podívat do zahraničí. Je jasné, že se to musí řešit," řekl Král.

Přestože mají za sebou čeští hokejisté mimořádně špatné období, které začalo sedmým místem na posledním MS v Rize a před olympiádou pokračovalo sérií šesti porážek na dvou dosavadních akcích sezony ze seriálu Euro Hockey Tour, Pešán, který je zároveň i šéftrenérem svazu, sám od sebe nerezignoval. Od začátku sezony ale nese hlavní zodpovědnost až jako druhý za generálním manažerem Petrem Nedvědem. I proto zůstává otázkou, jak velké změny budou a kdy nastanou, pokud k nim opravdu dojde.

"Nechtěl bych utíkat. Jde o to, že to rozhodnutí by bylo takové lakomé, kdybych ho vystřelil někde a pod nějakými emocemi nad ním více nepřemýšlel. Musím respektovat lidi, kteří mě do té pozice vybrali. S Tomášem Králem a Petrem Nedvědem budeme tu situaci probírat. Ale jestli to bude pomáhat věci a náš názor se sjednotí v tom, že bych měl skončit, tak skončím," prohlásil čtyřiačtyřicetiletý Pešán ve čtvrtek večer po návratu reprezentačního mužstva z Pekingu.

"Sedneme si s trenéry a určitě z toho bude nějaký výstup. Budeme se bavit o všem, ale neznamená to, že hned 24. února uděláme nějaké rozhodnutí, co se tohoto tématu týká. Dejte nám nějaký prostor," žádal Nedvěd.

S Králem souhlasil vedle řady expertů i další z nejvýše postavených mužů tuzemského hokeje Libor Zábranský. "Razantní změna v českém hokeji musí jednoznačně přijít. Ale chci si nejprve vyslechnout názory lidí, kteří v Pekingu byli,“ uvedl v rozhovoru pro deník Sport viceprezident hokejového svazu a člen výkonného výboru Libor Zábranský, který je zároveň majitelem extraligové Komety Brno.

Neočekává ale, že skončí kompletně celý stávající realizační tým. "Nemyslím si to. Mluvil jsem s Petrem Nedvědem po telefonu, před výkonným výborem se s ním chci ještě potkat. Nezastávám názor, že bychom měli činit rozhodnutí z úleku. Jasně, reprezentace je důležitá věc, je třeba ji důkladně probrat. Právě proto vnímám jako důležité vyslechnout si názory lidí, kteří byli v Pekingu přímo u toho," vysvětlil Zábranský.

V tuzemských sázkových kancelářích se za poslední dny vystřídali v rolích hlavních aspirantů na pozici hlavního kouče, jenž by měl vést tým na MS ve Finsku, jeden z trenérů Sparty Miloslav Hořava a finský kouč Kari Jalonen, jenž v roce 2014 dovedl Lva Praha až do finále KHL. Dnes ale vyšplhal do role největšího favorita podle stanovených kurzů sám Pešán, jenž má uzavřenou smlouvu až do světového šampionátu.