Hokejový svaz se odvolá, extraligu akademií nahradil pohárem

Praha - Český svaz ledního hokeje respektuje rozhodnutí Městského soudu v Praze, který ve středu večer předběžným opatřením odložil start nejvyšší juniorské soutěže, a ve stanoveném patnáctidenním termínu se proti němu odvolá. Pro kluby zatím uspořádá pohárovou soutěž, která odstartuje dnes, kdy měla začít juniorská extraliga akademií. Hrát se bude podle losu, jaký měla mít extraliga.

"Český svaz ledního hokeje s rozhodnutím, které mu bylo doručeno den před zahájením soutěže, aniž by mu byla poskytnuta jakákoli možnost se k věci vyjádřit, nesouhlasí a v zákonné lhůtě proti němu podá odvolání," uvedl mluvčí svazu Zdeněk Zikmund v tiskové zprávě.

Zástupci Havířova, Přerova a Vsetína se na soud obrátili poté, co jejich týmy byly při reorganizaci juniorských soutěží vyřazeny z nejvyšší soutěže. Tu mají nyní hrát pouze kluby se statusem akademie plus Olomouc a rakouský Salcburk.

O smírné mimosoudní řešení situace hokejový svaz zřejmě usilovat nebude. "Jednali jsme osm devět měsíců, naposledy před zasedáním arbitrážní komise. Druhá strana prezentovala, že nám nabídla smírné řešení, což ale nebyla pravda. Jejich podmínka byla, že akceptujeme všechny jejich požadavky," řekl Zikmund ČTK a poukázal na fakt, že svaz neměl o právních krocích druhé strany informace.

Soud může řešit spor týdny či měsíce, Zikmund ale věří, že rozhodnutí o odvolání padne rychle.

Výkonný výbor hokejového svazu o změnách v juniorských soutěžích včetně vyřazení Havířova, Přerova a Vsetína z elity rozhodl již v březnu, od té doby jsou tři moravské kluby se svazem ve sporu. U svazové arbitrážní komise neuspěly, stejně jako u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Samosoudkyně Milada Mašinová ve středu vydala předběžné opatření, podle kterého se soutěž, jež byla přejmenována na juniorskou extraligu akademií, nesmí do pravomocného ukončení sporu hrát. Na pohárovou soutěž, jejíž podobu dnes zástupci svazu oznámili, se zákaz nevztahuje. Podle tiskové zprávy se bude hrát systémem "dvakrát každý s každým", tedy 36 zápasů pro každé mužstvo.

"Budeme se určitě dál bránit a už to s právníky řešíme, protože arogance moci dosáhla svého vrcholu. Zavání to diktaturou a podobné úhybné manévry i pohrdáním soudem. Z mého pohledu už je to trestná činnost. Jde o obcházení úředního rozhodnutí, což musí vidět i slepec. A já věřím, že soudy si to nenechají líbit. Teď je to na soudcích a právnících," řekl ČTK vsetínský šéf Daniel Tobola.

Postup svazu ho šokoval. "Za sebe říkám, že jsem zděšený, jakým způsobem ti lidé český hokej vedou. Zdá se, že je nezastaví vůbec nic. Tady nejde o ty tři kluby Vsetín, Přerov, Havířov, tady je to spíš o tom, že si mohou ti lidé dělat absolutně cokoliv, co chtějí. Je mi z toho hodně smutno," prohlásil Tobola. "Snad jediným pozitivem nyní je, že teď hrajeme podle všeho nejvyšší juniorskou soutěž a můžeme bojovat o titul," doplnil s nadsázkou Tobola.

"Nevím, jak celý případ po soudní stránce poběží dál, ale v každém případě vyloučení těch tří klubů bylo proti morálce, zcela proti sportu a jeho logice," uvedl pro iSport.cz bývalý reprezentační kouč Alois Hadamczik, který v minulé sezoně vedl národní tým do 18 let. "Jaký je rozdíl mezi klubem, který má povolení hrát nejvyšší juniorskou soutěž, a tím, který ji od svazu nemá? Jeden a půl milionu korun, nic víc. Sportovní otázka nehraje roli," řekl.