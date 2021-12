Hokejový svaz Pešána neodvolal, vyjádřil ale nespokojenost s výsledky

Praha - Realizační tým hokejové reprezentace v čele s hlavním trenérem Filipem Pešánem má nadále plnou důvěru generálního manažera Petra Nedvěda a vedení Českého svazu ledního hokeje (ČSLH). Na dnešním jednání výkonného výboru, který hodnotil vystoupení národního týmu na nedávném turnaji Channel One Cup, podle očekávání nepadl návrh na změnu. Nedvěd i vrcholní představitelé svazu ale vyjádřili nespokojenost s výsledky národního týmu, který v této sezoně prohrál všech šest zápasů, takže stále čeká na premiérovou výhru.

"Turnaj byl hodnocený jako neuspokojivý s ohledem na to, v jakém složení tým odcestoval. Žádný návrh na změny v realizačním týmu, na odvolání trenéra nebo trenérů na jednání nezazněl. Naopak, všichni členové výkonného výboru i generální manažer Petr Nedvěd vyjádřili trenérům důvěru," uvedl tiskový mluvčí ČSLH Zdeněk Zikmund na briefingu po jednání, které se uskutečnilo on-line formou.

Poté co bylo rozhodnuto, že se na olympijských hrách v Pekingu nepředstaví hráči z NHL, vedení reprezentace upravilo přípravu na únorový první vrchol sezony. Nominace českého týmu by měla být zveřejněna 12., nebo 13. ledna, krátce před nominačním plénem Českého olympijského výboru, které se uskuteční 14. ledna. V pondělí 24. ledna by podle současných plánů měl v Praze začít kemp reprezentace, na němž by se jako první měli hlásit hráči z KHL.

"Odehrané turnaje nám něco napověděly. V následujícím období nás čeká sledování dalších hráčů, kteří byli mimo sestavu a jsou v našem hledáčku," řekl Nedvěd. Manažer i kouč Pešán by se v lednu měli vydat na inspekci do Švýcarska a na sever Evropy. Sledovat chtějí například útočníky Romana Červenku či Tomáše a Hynka Zohornovy, obránce Vojtěcha Mozíka a Ronalda Knota nebo brankáře Patrika Bartošáka. "Jsou to hráči, kteří v reprezentaci (teď) nebyli a které v hledáčku máme. U Romana Červenky byl problém, že neměl vakcínu, a i to řešíme," uvedl Nedvěd.

Bývalý vynikající útočník, jenž je v této sezoně poprvé jako generální manažer kompletně zodpovědný za složení realizačního týmu i výsledky, stále nepochybuje, že Pešán je správnou volbou pro post hlavního trenéra. "Myslím si, že má svoji kvalitu. Je to pořád muž na správném místě. Samozřejmě výsledky, hlavně na Channel One Cupu, jsou alarmující pro všechny z nás," podotkl. Přiznal, že o změnách uvažoval. "Vedli jsme dlouhé debaty a lhal bych, kdybych řekl, že jsem nepřemýšlel o různých variantách, ale nakonec má celý realizační tým moji důvěru," řekl.

Nedvěd se osobně nezúčastnil ani jednoho turnaje v sezoně, což ale za velký problém nepovažuje. O Karjalu přišel kvůli operaci kolena a následné rekonvalescenci. Místo druhého turnaje odjel na inspekční cestu do NHL. "Bohužel rozhodnutí letět za velkou louži teď možná vypadá nešťastně, ale nemám křišťálovou kouli. Filipa Pešána znám a nemusím tam být přímo při zápasech. Samozřejmě, že jsem se bavil s asistenty Martinem Strakou i Jardou Špačkem. A měl jsem i hovory s hráči, chtěl jsem mít zpětnou vazbu od lídrů," řekl.

I přes špatné výsledky na druhém turnaji Euro Hockey Tour, který byl olympijskou generálkou, lze očekávat, že do Pekingu pojede z velké části stejný tým, jaký se představil na Channel One Cupu. "To je realita. Nemáme základnu jako Rusové nebo Švédi," konstatoval Nedvěd. Dobře si uvědomuje, že na olympiádě budou muset hráči podat lepší výkony. "Samozřejmě, že musíme být lepší, a bude hlavně na trenérech, aby se mužstvo naladilo a nastavilo vše tak, aby od prvního zápasu fungovalo. Pevně věřím, že na olympiádě předvedeme lepší výkon. Tým z Moskvy měl svou kvalitu, kterou ale nepředvedl na ledě, a to se musí změnit," podotkl.

Podle Nedvěda bude důležité, aby se složil olympijský výběr se správnou vnitřní chemií. "Myslím si, že to musí hráči vzít na sebe. Oni jsou ti, kteří hrají na ledě. Věřím, že tam lídry budeme mít a že zkušenosti, které mají, konečně prodají na ledě. A ne jen v týmech, za které hrají," poukázal generální manažer na skutečnost, že řada reprezentantů na klubové úrovni v této sezoně září. "Chemie mužstva je strašně důležitá a je to něco, nad čím budeme v příštích dnech sedět. Všichni víme, že když tam není, tak na papíře to může vypadat sebelíp, ale když to uvnitř mančaftu nefunguje, tak výsledky nejsou," řekl Nedvěd.

Do konkrétního programu reprezentace před olympiádou ještě promluví rozpisy národních soutěží. Například extraliga se má podle současného plánu, jenž se ale zřejmě změní, hrát ještě 1. února. Den před odletem týmu do Číny. "Uvidíme, jestli se to změní. Určitě se o tom bude diskutovat. Já to ale momentálně neovlivním," řekl Nedvěd. Doplnil, že nevěří, že by některý z evropských klubů neuvolnil hráče na olympiádu s ohledem na možnou několikatýdenní karanténu při pozitivním testu na covid, o které se spekulovalo. Mezinárodní hokejová federace se navíc o podobné hrozbě v žádných materiálech, které odeslala ČSLH, nezmiňuje.