Hokejový svaz chce, aby se návštěvnost omezovala podle kapacity arén

Praha - Hokejový svaz usiluje o přehodnocení opatření proti šíření koronaviru, které omezuje účast diváků na zápasech. Od konce listopadu může do hledišť maximálně 1000 diváků. Kluby by uvítaly, kdyby byla omezení stanovena procentuálně z celkové kapacity každé arény.

Vedení Českého hokeje se proto obrátilo na předsedu Národní sportovní agentury (NSA) Filipa Neussera se žádostí o spolupráci. "V dopise se vyslovilo pro vyzkoušené řešení, kdy byla účast omezena procentem z celkové kapacity arény, připomnělo další v úvahu připadající opatření jako sektorizaci a zdůraznilo dopady paušálního limitu na příjmy klubů, finanční bilanci a kompenzace," uvedl svaz v tiskové zprávě.

Návrhy svazu a názory klubů dnes ředitel extraligy Josef Řezníček sdělil při setkání zástupcům ministerstva zdravotnictví. Doporučení regulovat počty diváků podle kapacity prostor předložil už v pondělí při schůzce s vedením NSA poradce generálního sekretáře Českého hokeje Milan Hnilička, bývalý šéf NSA. Apeloval i na navýšení počtu osob nezbytných pro organizaci utkání a přípravu kompenzačního programu pro kluby.

Ostře vystoupil v minulých dnech proti současnému omezení návštěvnosti majitel pardubického klubu Petr Dědek. "Obchodní dům, kam přijde dva tisíce lidí, neomezuje nikdo. Proč sport trpí a omezovaný je? Jaký k tomu má kdo důvod? Proč si ho politici berou jako rukojmí? V obchoďáku nemusíte mít ani žádné očkování. Když se chcete jít podívat na sport, tak musíte mít očkování, což beru, ale pustí se tam jen tisíc lidí," řekl v rozhovoru pro deník Sport.

Ministerstvo zdravotnictví uvažuje o dalším zpřísněním podmínek pro návštěvu na kulturních a sportovních akcích, na které by směli jen lidé po třetí dávce očkování proti koronaviru.

"Považuji za likvidační, pokud by na sport měli přístup jen diváci s třetí dávkou. Rovnalo by se to lockdownu. Sportovně a ekonomicky by to mělo v našem případě pro celý hokej dlouhodobě likvidační důsledky. Už se konečně musí ozvat svaz a bránit svůj sport," uvedl Dědek na twitteru.

NSA možná omezení ve sportu v pondělí konzultovala prostřednictvím videokonference se zástupci svazů. V úterý předala návrhy ministerstvu zdravotnictví. "Po dohodě s vládou je do jejich projednání nebudeme zveřejňovat," řekl ČTK tiskový mluvčí Jakub Večerka.