Hokejový Spenglerův pohár den před startem kvůli covidu opět zrušili

Davos (Švýcarsko) - Hokejový Spenglerův pohár, na kterém měla hrát i Sparta, byl den před startem zrušen. Organizátoři ho odřekli kvůli koronaviru stejně jako loni. Pražané se nepříjemnou zprávu dozvěděli krátce před odletem do Davosu, kam se měli přesunout dnes dopoledne.

Zatímco před rokem byl 94. ročník turnaje zrušen již na konci září, tentokrát se tak stalo na poslední chvíli. Podle webu deníku Blick bylo důvodem sedmnáct pozitivně testovaných hráčů v týmu domácího Davosu, který měl být v základní skupině jedním ze soupeřů Sparty.

Koronavirus již předtím zasáhl do plánovaného složení turnaje. Start odřekla reprezentace Kanady a poté i Ambri-Piotta, která je od neděle v karanténě. Místo nic se na Spenglerově poháru měly představit Slovan Bratislava a výběr kanton Bern složený z hráčů SC Bern, Bielu a SCL Tigers Langnau.

Vyplnila se tak slova trenéra Sparty Josefa Jandače, který se po čtvrtečním extraligovém zápase s Třincem k turnaji vyjadřoval opatrně. "Podmínky se několikrát změnily a reglement turnaje bude možná pohyblivý. Loni se to zrušilo, letos je to na hraně. My se musíme několikrát před odjezdem testovat a budeme testovaní každý den i tam. Nevím, co by se stalo, kdyby tam byl někdo pozitivní a jak by se třeba měnil formát turnaje," řekl Jandač. Nákaza v domácím týmu nakonec akci pro letošek zrušila úplně.

Spenglerův pohár se od prvního ročníku konaného v roce 1923 nebude hrát teprve pošesté. Neuskutečnil se také v letech 1939, 1940, 1949, 1956 a loni.