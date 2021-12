Hokejový obránce Zbořil je po operaci, sezona v NHL pro něj skončila

Boston - Hokejový obránce Jakub Zbořil z Bostonu je po operaci pravého kolena a sezona NHL pro něj s největší pravděpodobností skončila. Generální manažer Bruins Don Sweeney potvrdil, že čtyřiadvacetiletý český bek podstoupil lékařský zákrok minulý týden ve čtvrtek.

Odchovanec Komety Brno odehrál v aktuální sezoně za Boston deset zápasů, ve kterých si připsal tři asistence. Mimo hru je od začátku prosince, kdy nedohrál duel v Nashvillu. Celkem má na kontě 54 startů v NHL s bilancí 12 asistencí. Na premiérový gól Zbořil čeká.

"Dobrou zprávou pro něj je, že by se měl vrátit silnější. Bohužel se zranil v době, kdy hrál dobře a prosadil se do sestavy, takže to pro něj osobně je těžké," řekl trenér Bruce Cassidy. "Dlouho dřel na to, aby se dostal do sestavy, a stále se zlepšoval. Pokud by si udržel sebevědomí, určitě by v tom pokračoval," litoval kouč Bostonu ztráty českého obránce.

Bývalý juniorský reprezentant se navíc zranil v sezoně, po které mu skončí dvouletá smlouva.