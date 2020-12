Hokejový obránce Vitásek ukončil angažmá v Rize

Riga - Obránce hokejové reprezentace Ondřej Vitásek předčasně ukončil angažmá v Dinamu Riga, kde působil od začátku této sezony. Lotyšský klub na twitteru oznámil, že třicetiletý hráč požádal o ukončení spolupráce z rodinných důvodů.

Vitásek stihl za Dinamo odehrát 19 zápasů, dal jeden gól a na další čtyři přihrál. Klubu se ale nedaří, s 16 body z 36 zápasů má nejhorší bilanci v soutěži, na kontě má jen pět výher.

V KHL působil Vitásek už od roku 2017 a postupně tam odehrál vždy maximálně sezonu za Chanty-Mansijsk, Kunlun a Chabarovsk. Před čtyřmi lety získal v české extralize titul s Libercem, na mistrovství světa 2014 i olympijských hrách 2018 pomohl národnímu týmu k postupu do semifinále. Naposledy reprezentoval při nedávném turnaji Channel One Cup v Moskvě, ve kterém nastoupil do všech tří utkání. Za Dinamo hrál naposledy ještě před tím 12. prosince.