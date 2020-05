Hokejový obránce Krejčík bude hrát KHL za Jokerit Helsinky

Ilustrační foto - Obránce Jakub Krejčík na tréninku české hokejové reprezentace 10. prosince 2019 v Plzni. Národní tým se chystá na turnaj Channel One Cup, druhý podnik série Euro Hockey Tour v sezoně.

Ilustrační foto - Obránce Jakub Krejčík na tréninku české hokejové reprezentace 10. prosince 2019 v Plzni. Národní tým se chystá na turnaj Channel One Cup, druhý podnik série Euro Hockey Tour v sezoně. ČTK/Chaloupka Miroslav

Helsinky - Hokejový obránce Jakub Krejčík se vrací do Kontinentální ligy. Osmadvacetiletý český reprezentant podepsal dvouletou smlouvu s Jokeritem Helsinky. Dvojnásobný extraligový šampion a bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2012 hrál naposledy ve finské lize za Kärpät Oulu.

"Je to všestranný hráč. Pohyblivý, dobrý při hře s pukem, fyzicky zdatný. V posledních letech se hodně zlepšil a byl nejlepším bekem v (finské) lize. Zároveň patřil mezi klíčové obránce národního týmu v turnajích Euro Hockey Tour," uvedl generální manažer Jokeritu Jari Kurri na klubovém webu.

Odchovanec pražské Slavie hrál KHL za Lva Praha a Záhřeb, působil i ve Švédsku a ve Finsku. V uplynulé sezoně odehrál za Kärpät 44 zápasů, vstřelil osm branek a přidal 22 asistencí. Po předčasném konci ročníku byl zvolen do All star týmu soutěže.

"Jokerit je jednou z nejlepších organizací v KHL, což je nejlepší liga v Evropě. Doufám, že se v tomto prostředí budu jako hráč i nadále rozvíjet," řekl Krejčík. "Byl jsem ve Finsku dva roky a opravdu jsem si to užil. Není to daleko do Prahy, což je příjemné i proto, že očekávám narození prvního potomka," doplnil účastník čtyř světových šampionátů.

Krejčík je druhým českým hráčem na soupisce Jokeritu. Novou smlouvu s helsinským klubem před nedávnem podepsal i další obránce David Sklenička.