Hokejový obránce Knot se vrací z farmy Arizony do Liberce

Liberec - Hokejový obránce Ronald Knot se po dvou letech vrací do Liberce. Osmadvacetiletý člen kádru české reprezentace pro mistrovství světa v Rize a Tampere podepsal s Bílými Tygry smlouvu do 30. dubna 2026. Knot ze severu Čech odešel předloni do Nižněkamsku do KHL a tuto sezonu strávil na farmě Arizony v Tucsonu v AHL.

"Jsem velmi rád, že jsme se dohodli na tříleté spolupráci. Ronald prošel přes naši organizaci do zahraničí a zahrál si i na olympiádě. Svou velikostí splňuje typologii hráče, kterou jsme hledali. Pravostranné držení hole je navíc výhodou do mozaiky naší obrany. Součástí kontraktu je vzájemná dohoda, že Ronymu po sezoně nebudeme bránit v případném zahraničním angažmá," uvedl v tiskové zprávě trenér Liberce Filip Pešán.

Právě pod Pešánem Knot loni v únoru debutoval na velké mezinárodní akci a představil se na olympijských hrách v Pekingu. Teď si může odbýt i premiéru na mistrovství světa pod finským koučem Karim Jalonenem, který Pešána po turnaji pod pěti kruhy nahradil.

S Arizonou podepsal Knot roční dvoucestnou smlouvu na 750 tisíc dolarů a při působení na farmě bral 150 tisíc dolarů. V 64 zápasech základní části za Tucson si připsal 17 bodů za čtyři branky a 13 přihrávek. Ve dvou duelech play off měl asistenci. O sezonu dříve v Nižněkamsku nasbíral v 52 duelech včetně play off také 17 bodů (4+13).

Odchovanec Hvězdy Praha v extralize působil i ve Slavii a Chomutově. V domácí nejvyšší soutěži sehrál 303 utkání a má na kontě 73 bodů (25+48). V devíti utkáních za národní tým jednou skóroval a přidal dvě přihrávky.