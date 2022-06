Hokejový obránce Knot podepsal smlouvu s Arizonou

Glendale (USA) - Hokejový obránce Ronald Knot po odchodu z Nižněkamsku podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Arizonou a pokusí se prosadit do NHL. Pokud by hrál v prvním týmu, vydělal by si podle zámořských médií 750.000 dolarů za sezonu. Při pobytu na farmě v AHL má zaručený roční příjem 200.000 dolarů.

Sedmadvacetiletý Knot má za sebou jednu sezonu v KHL. Po ruské invazi na Ukrajinu se však stejně jako řada dalších zahraničních hráčů rozhodl v soutěži nepokračovat a minulý týden rozvázal s Nižněkamskem smlouvu.

Do Ruska se vydal loni z Liberce a ve 49 zápasech základní části KHL nasbíral čtyři góly a 13 asistencí. Svými výkony si vysloužil nominaci na olympijské hry v Pekingu. Z boje o účast na mistrovství světa ve Finsku ho vyřadilo zranění.

V extralize hrál Knot v minulosti i za mateřskou Slavii, Mladou Boleslav a Chomutov.

Arizona má momentálně v kádru reprezentačního gólmana Karla Vejmelku a českého útočníka Dmitrije Jaškina, který loni podepsal s klubem roční smlouvu, ale většinu sezony vynechal kvůli zranění kolena.