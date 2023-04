Hokejový Litvínov potvrdil angažování útočníka Davida Kašeho

Litvínov - Útočník David Kaše bude hrát v hokejové extralize za Litvínov. Severočeši angažování šestadvacetiletého hráče, který uplynulé dvě sezony strávil ve Spartě, oznámili na sociálních sítích.

"Ahoj, zdravím litvínovské hokejové fanoušky. Další góly budu přidávat ve žluto-černém. Na nové angažmá pod Krušnými horami už se moc těším. Věřím, že společně dojdeme k úspěchu," uvedl Kaše na facebookovém profilu Litvínova.

Kaše je odchovancem Kadaně, v extralize debutoval v dresu Chomutova v sezoně 2015/16. O dva roky později odešel do Švédska a hrál za tým Mora IK. Pak se vydal do zámoří a snažil se prosadit do kádru Philadelphie. V NHL ale v průběhu necelých tří sezon odehrál jen sedm zápasů, jinak působil v nižší AHL.

Před dvěma lety se Kaše vrátil do Česka a domluvil se na spolupráci se Spartou. Zejména v poslední sezoně měl ale zdravotní problémy a včetně play off odehrál jen 31 utkání, ve kterých vstřelil sedm branek a přidal devět asistencí.

Podle neoficiálních informací by Litvínov rád angažoval i jeho staršího bratra Ondřeje, který působí v NHL. Sedmadvacetiletý útočník je hráčem Caroliny, v sezoně však absolvoval jen jeden zápas. Od října je na marodce po otřesu mozku, který utrpěl již několikrát.