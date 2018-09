Praha - Hokejový brankář Ondřej Pavelec se rozhodl v 31 letech ukončit aktivní kariéru. Mistr světa z roku 2010, který naposledy působil v týmu New York Rangers v NHL, v minulosti několikrát avizoval, že pokud nedostane nabídku z klubu zámořské soutěže, jinde chytat nebude. Své rozhodnutí již dále nepokračovat potvrdil webu iSport.cz.

"Hraní už by mi nedávalo smysl, nastal správný čas," řekl Pavelec, který před nedávnem odmítl nabídku extraligové Plzně a nechtěl jít ani chytat do KHL. "Vždycky jsem říkal, že budu hrát hokej, dokud mě to bude bavit. A dokud o mě bude zájem. Teď se ani jedna věc nesešla. Nemám na to nastavenou hlavu, ani mě v NHL nikdo nechtěl. Takže jsem ani neměl velké dilema," přiznal.

Odchovanec Kladna působil v zámoří od roku 2005. V NHL oblékal dres Atlanty, Winnipegu a NY Rangers. V základní části odchytal 398 zápasů, další čtyři přidal v play off. Z českých brankářů si více startů připsali jen Dominik Hašek a Tomáš Vokoun. Pavelec startoval na dvou olympijských hrách, Světovém poháru a čtyřech mistrovství světa.

"Věděl jsem, že nechci hrát hokej do osmatřiceti nebo čtyřiceti. To jsem měl v sobě jasně nastavené. Pro lidi, kteří byli kolem mě, to tedy žádné překvapení nebylo. Život bych si chtěl užít i z jiného pohledu. Jedna etapa je za mnou, jedna přede mnou. A musím říct, že se na ni hrozně moc těším," uvedl Pavelec.