Hokejový brankář Hrubec kvůli testům zřejmě v Pekingu nestihne dnešní trénink

Peking - Hokejový brankář Šimon Hrubec měl po sobotním příletu do dějiště olympijských her v Pekingu pozitivní test na koronavirus a zřejmě nestihne dnešní trénink české reprezentace. Jeho start na turnaji by však ohrožený být neměl; kontrolní test byl negativní a lze očekávat, že stejně dopadne i povinný třetí test.

"Druhý potvrzující test absolvuje dnes dopoledne, jeho výsledky však budou nejspíš známé až později večer. Do té doby musí Hrubec setrvat na pokoji v olympijské vesnici," uvedla tisková mluvčí výpravy Barbora Žehanová.

Očekávaná jednička národního týmu měla s výsledky koronavirových testů problémy i v Česku, proto Hrubec do Pekingu odletěl až se zpožděním. Stejné potíže jako gólman Omsku po příletu do dějiště olympijských her řešili i útočníci Tomáš Hyka a David Krejčí, také oni se do přípravy zapojili se zpožděním po dvou kontrolních negativních testech.

První zápas na turnaji čeká českou reprezentaci ve středu, kdy se utká s Dánskem.