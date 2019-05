Hokejový brankář Francouz podepsal novou smlouvu s Coloradem

Denver (USA) - Hokejový brankář Pavel Francouz podepsal novou roční jednocestnou smlouvu s Coloradem a také v příští sezoně se bude snažit prosadit do NHL. Osmadvacetiletý český reprezentant, který se účastní mistrovství světa na Slovensku, odešel do zámoří před rokem po třech sezonách strávených v Čeljabinsku v KHL.

"Samozřejmě z toho mám velkou radost, je to super pocit. Bylo to něco, co jsem si moc přál, takže cítím úlevu," komentoval podpis smlouvy Francouz. "Zároveň jsem rád, že se to vyřešilo takhle brzo a nemusím čekat celé léto v napětí. Byl jsem sice připravený být trpělivý, ale je skvělé, že se to domluvilo a mám klid," uvedl mistr extraligy s Litvínovem z roku 2015.

Odchovanec Plzně působil v této sezoně většinou na farmě v nižší soutěži AHL. V NHL naskočil dvakrát do části zápasů a celkem v elitní lize odchytal 61 minut. V AHL zasáhl včetně play off do 53 utkání.

"Podle výstupních pohovorů v Americe jsem sice už mohl něco tušit. Joe Sakic mi říkal, že se mnou byli spokojení a budou moji budoucnost v nejbližších týdnech řešit, ale nechtěl jsem se k tomu moc upínat, abych pak nebyl zklamaný," uvedl Francouz.

V zámoří si plní sny. "Pořád se mění a posouvají. Největší sen jsem si splnil už jen tím, že jsem vyjel na led v NHL, což byl velký zážitek a milník v mojí kariéře. Když si ale k téhle soutěži člověk přičuchne, chtěl by víc a víc. Udělám maximum, abych byl na novou sezonu co nejlépe připravený a potvrdil, že si tuhle smlouvu zasloužím. Teď bych měl být zase o stupeň blíž NHL," podotkl Francouz, jenž nastoupil proti San Jose a Arizoně.

Před rokem Francouz podepsal roční smlouvu s garantovaným platem 690.000 dolarů. Nový kontrakt je podle jeho hráčského zástupce výrazně vylepšený. "Především však dostal od klubu ujištění o pravidelných šancích dokázat svoji kvalitu v NHL. O prodloužení si řekl svojí pracovitostí a přístupem. Představitelé klubu byli nadšení, jak k prvnímu roku v Coloradu přistoupil. Ve svém věku ukázal neskutečný zápal, zaujetí i pokoru. Několik šancí v NHL využil a přesvědčil, že si zaslouží i další příležitosti," uvedl Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest.

Francouz si mohl vybírat z několika nabídek, prioritou však pro něj bylo Colorado. "Obrovský kredit má nadále v ruské KHL, kde situaci sondovaly největší kluby, ve hře byly také další celky ze zámoří. Sám Pavel je však nadšený z lidí v Coloradu, skvěle si rozumí také s trenérem brankářů. Jeho prioritou bylo pokračovat právě v dresu Avalanche. Mám obrovskou radost, že se nám jeho přání podařilo splnit," dodal Spálenka.