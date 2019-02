Brno - Osmnáctiletý hokejový brankář Lukáš Dostál opouští extraligové Brno a ve zbytku sezony bude působit ve finském Ilvesu Tampere. Jednička české reprezentace z letošního juniorského mistrovství světa bude na severu Evropy hostovat, v další sezoně by se měl vrátit zpět do Komety.

"Umožníme Lukášovi chytat kvalitní soutěž, ve které může po zbytek letošní sezony nabírat zkušenosti. Máme zájem, aby dostával co nejvíc příležitostí. Určitě je to pro jeho růst lepší, když bude chytat kvalitní zahraniční soutěž," uvedl vedoucí sportovního úseku Brna Jaroslav Medlík na klubovém webu.

Dostál většinu sezony působil v prvoligové Třebíči, po odchodu Libora Kašíka do Zlína kryl v Kometě záda Karlu Vejmelkovi a nastoupil do dvou zápasů. Na konci ledna se ale do kádru úřadujícího mistra vrátil ze Slovanu Bratislava Marek Čiliak a klub pro závěr sezony počítá s dvojicí Čiliak - Vejmelka.

"Pokud by se něco stalo, máme v záloze připraveného Lukáše Klimeše z Přerova a také Pavla Jekela z Třebíče. Lukáš Dostál odchází do Finska na hostování, v Kometě má platnou smlouvu do roku 2021 a po skončení sezony se vrací zpátky k nám do Brna," dodal Medlík.

Dostál je třetím českým brankářem, jenž bude ve Finsku nyní působit. Před sezonou odešel Jakub Škarek do Lahti, v polovině ledna se Miroslav Svoboda ze zámoří přesunul do týmu Tappara Tampere.