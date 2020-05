Hokejovou reprezentaci povedou s Pešánem také Straka a Špaček

Praha - Asistenty nového kouče hokejové reprezentace Filipa Pešána budou Martin Straka a Jaroslav Špaček. Ve funkci generálního manažera zůstává Petr Nedvěd. Výkonný výbor Českého hokeje schválil vedení reprezentace v hlasování per rollam.

Nově složený realizační tým se s vedením svazu domluvil na dvouleté smlouvě. Kontrakt zahrnuje z velkých akcí mistrovství světa 2021 v Minsku a Rize, olympijský turnaj v Pekingu 2022 a následně mistrovství světa 2022 v Helsinkách a Tampere.

"Jsem velmi rád, že kolegové na moji nabídku kývli. Jde o hokejové osobnosti, které mají za sebou úspěchy jak na ledě, tak na střídačce nebo v managementu. Nepochybuji přitom, že naše spolupráce bude fungovat, protože máme velmi podobný pohled na hokej," uvedl Pešán v tiskové zprávě.

"Jsem přesvědčen, že se podařilo sestavit silné vedení, které se může opřít o trenérské úspěchy, vynikající hráčskou minulost a všeobecný respekt," připomněl prezident svazu Tomáš Král.

Připomněl, že členy realizačního týmu spojuje podobný přístup k hokeji, podobná týmová filozofie i výsledky, kterých dosahují při práci s mladými hráči. "Velmi si vážím také toho, že ve vedení reprezentace jsou významně zastoupeni příslušníci zlaté generace, což je pro náš hokej výborná zpráva a příslib pro budoucnost," dodal Král.

Jméno bývalého útočníka a nynějšího šéfa plzeňského extraligového klubu Straky se v souvislosti s reprezentační střídačkou skloňovalo už před dvěma lety. Tehdy byli Straka a majitel brněnské Komety Libor Zábranský hlavními kandidáty na místo hlavního kouče po odcházejícím Josefu Jandačovi, ale oba odmítli.

Reprezentace se tehdy ujal Miloš Říha starší, jeho asistenty byli Robert Reichel a Karel Mlejnek. Loni se pak stal oficiálně dalším asistentem i Říhův syn Miloš.

Bývalý obránce Špaček působí v roli asistenta dlouhodobě právě v Plzni, bohaté zkušenosti už má ale na stejné pozici rovněž z národního mužstva. Prožil s ním olympijský turnaj před dvěma lety, mistrovství světa v letech 2014 až 2018 i Světový pohár 2016 v Torontu.

Poté, co pandemie koronaviru zmařila hlavní část druhé Říhovy sezony u reprezentace, kterou loni na MS v Bratislavě dovedl ke čtvrtému místu, měly by být první velkou akcí nově složeného realizačního týmu České hry (Carlson Hockey Games) v Brně.

Závěrečný turnaj série Euro Hockey Tour, který měl být na přelomu dubna a května generálkou na letošní mistrovství světa ve Švýcarsku, byl kvůli pandemii koronaviru přesunut na srpen. Český tým bude v Brně usilovat o prvenství v celém seriálu.

"Je škoda, že Miloš Říha svoje působení nemohl završit při mistrovství světa, na které jsme se těšili a odjížděli bychom na něj s velkými ambicemi. Spolu s kolegy odvedl u národního mužstva výbornou práci, za kterou bych mu chtěl vzhledem k okolnostem zatím alespoň touto cestou poděkovat," řekl Král.

Sedmačtyřicetiletý Straka i o rok a půl mladší Špaček byli podle informací deníku Sport s vedením Českého hokeje v kontaktu delší dobu. Vedle olympijských vítězů z Nagana má mít Pešán k ruce také trenéra brankářů Zdeňka Orcta. "To zatím nelze potvrdit, další jména se budou teprve schvalovat," uvedl tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

Schváleni už ale byli také trenéři ženské a mládežnických reprezentací. Po vypršení kontraktu Petra Nováka povede ženy Tomáš Pacina, jmenovaný na dvouleté období. Uznávaný odborník působil jako trenér dovedností v NHL u týmů New York Rangers, Floridy, Montrealu či Pittsburghu, ale rovněž u reprezentace Kanady, v letech 2007 až 2017 vedl předsezonní kempy NHL.

Dosavadní Říhův asistent u národního mužstva Mlejnek povede juniorskou reprezentaci. Koučem devatenáctky bude Miroslav Přerost, jenž v minulosti vedl reprezentační výběry hráčů do 16, 17 a 20 let. Trenérem osmnáctky zůstává Jakub Petr, jenž podepsal v lednu smlouvu původně s platností do konce sezony.

U reprezentace hráčů do 17 let bude pokračovat Václav Eismann. Novým trenérem výběru do 16 let se stal Karel Beran, jenž vedl před Petrem osmnáctku; nahradí Petra Hakena, jemuž skončila smlouva.