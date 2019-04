Nitra (Slovensko) - Hokejovou reprezentaci posílí před květnovým mistrovstvím světa na Slovensku trio útočníků z NHL. Do přípravy se zapojí Michael Frolík z Calgary, Dominik Simon z Pittsburghu a Ondřej Palát, který hájil barvy nejlepšího týmu základní části Tampy Bay. Všichni by se měli zúčastnit domácího turnaje Carlson Hockey Games příští týden v Brně.

"Dominik Simon s Michaelem Frolíkem by s týmem měli být hned od začátku týdne a pondělního srazu, Ondřej Palát by se měl připojit nejspíš až těsně před turnajem. Možná by mohl dorazit ve středu 1. května, ale to ještě není úplně jisté," řekl ČTK tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

Trenérovi národního týmu Miloši Říhovi se šance povolat trojici čerstvých posil otevřela poměrně nečekaně. Lightning s Palátem naprosto ovládli základní část a byli velkými favority na zisk Stanley Cupu, jenže v sérii 1. kola play off neuhráli ani zápas proti Columbusu. Stejně dopadl i Pittsburgh proti New York Islanders a roli favorita nezvládli ani Flames proti Coloradu, přestože Calgary opanovalo v dlouhodobé fázi Západní konferenci.

Osmadvacetiletý Palát odehrál v základní části 64 zápasů a připsal si 34 bodů za osm gólů a 26 nahrávek, ve čtyřech utkáních play off jednou skóroval. O tři roky starší Frolík nasbíral za 65 utkání základní části 34 bodů (16+18). V pěti bitvách vyřazovacích bojů o Stanley Cup nebodoval. Čtyřiadvacetiletý Simon stihl za 71 startů v základní části 28 bodů (8+20), při čtyřech vystoupeních v play off přidal asistenci.

Mimo hru o případnou nominaci na šampionát je naproti tomu definitivně brankář David Rittich. Frolíkův spoluhráč z Calgary sice v NHL chytal, ale od přelomu roku se sebezapřením, neboť se potýkal s bolestivým zraněním kolena. Loni se Rittich představil v Dánsku ve třech utkáních na svém prvním MS v kariéře.

"Byl jsem zraněný velkou část sezony. Je to smutné, ale tentokrát jet nemohu. Sice bych moc rád, ale chci se doléčit, abych byl zdravý na letní přípravu i potom na další sezonu. To je pro mě teď důležitější, než jet na šampionát, kde bych si to poranění ještě zhoršil," vysvětlil zámořským médiím šestadvacetiletý Rittich, jehož čeká i jednání o nové smlouvě.

K dispozici je naopak jiný hráč Lightning, obránce Jan Rutta. Nejbližší dvě noci určí okruh dalších případných posil pro Říhův výběr. Dnes večer svedou v zámoří rozhodující sedmé bitvy Boston (útočníci David Pastrňák a David Krejčí) s Torontem a San Jose (útočníci Tomáš Hertl a Lukáš Radil) s Vegas (útočník Tomáš Nosek). V noci na čtvrtek čeká poslední možné utkání v sérii o postup do 2. kola rovněž Washington (útočník Jakub Vrána) a Carolinu (brankář Petr Mrázek).

Mistrovství světa, jehož základní skupinu odehrají Češi v Bratislavě, začne v pátek 10. května.