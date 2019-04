Nitra - Do přípravy hokejové reprezentace před mistrovstvím světa na Slovensku se od pondělí v Brně zapojí obránce Jan Rutta z Tampy Bay. Otazníky jsou nadále nad vývojem zdravotního stavu plzeňského útočníka Milana Gulaše, který měl být s týmem původně již od pondělního startu tréninkového kempu v Nitře. Povolení hrát už má naopak další útočník Filip Chytil.

Osmadvacetiletý Rutta měl v zámoří po sezoně nečekaně brzy. Hráči Lightning nezvládli roli velkých favoritů na Stanley Cup a vypadli v 1. kole play off s Columbusem, aniž uhráli jediné vítězství. Rutta si v sérii připsal dvě nahrávky. V základní části, kterou načal v Chicagu, odehrál 37 utkání s bilancí dvou gólů a šesti asistencí.

Na pondělním srazu se mají kouči Miloši Říhovi staršímu nově hlásit také jeho klubový spoluhráč Ondřej Palát a spolu s ním i další útočníci Michael Frolík z Calgary a Dominik Simon z Pittsburghu. "Honza Rutta se k nám připojí v Brně a do Brna počítáme i s těmi dříve povolanými hráči," řekl dnes asistent trenéra Robert Reichel.

Po zdravotních potížích ze závěru sezony dostal zelenou Chytil. Útočník New York Rangers figuruje v sestavě na páteční první zápas se Slovenskem. Nejasná je zatím situace ohledně Gulaše, jehož sužovaly střevní potíže a od lékaře dostal antibiotika. "Filip Chytil bude v pátek normálně hrát," potvrdil Reichel. "Milan ještě není stoprocentně fit a definitivní rozhodnutí uděláme v jeho případě až příští týden," dodal.

Velmi slibně to s ohledem na vývoj sérií 1. kola play off NHL vypadalo i s možností příjezdu Tomáše Hertla ze San Jose a Davidů Pastrňáka s Krejčím, kteří oblékají dres Bostonu. Trio, jež patří mezi nejzářivější české hvězdy v nejlepší hokejové lize světa, však zůstává ve hře o Stanley Cup. A to i přesto, že Sharks prohrávali už 1:3 na zápasy a Bruins 2:3.

"Boston jde dál po sedmi zápasech, San Jose taky. My se hlavně díváme na naše mužstvo a naši práci tady, máme tu kvalitní hráče. Pokud někdo vypadne a bude volný, tak o tom jako realizační tým toho mužstva budeme diskutovat. A pokud uznáme za vhodné, aby se k týmu hráč připojil, budeme ho kontaktovat. Ale otázkou je také výstupní prohlídka a svolení klubu," nechtěl Reichel předbíhat v otázce dalších možných posil.

Více tak neprozradil ani ohledně Tomáše Noska z Vegas a Jakuba Vrány z Washingtonu, který po loňském triumfu vypadl v noci na dnešek v klíčové sedmé bitvě s Carolinou. "Ty série teprve skončily, s některými hráči budeme v kontaktu, jen zatím neprozradím, o která jména se jedná. Uvidíme, jak se k tomu hráči postaví," konstatoval Reichel.

Už nyní je v mužstvu několik posil z NHL včetně těch nejvýraznějších Jakuba Voráčka a Radka Gudase z Philadelphie. "Určitě je dobře, že už jsou kluci tady s námi. Zvyknou si na časové pásmo i na větší hřiště. Kluci sami jsou rádi, že se mohli zapojit, protože chtěli trénovat. Splnili, co mi říkali již dříve při mé cestě do zámoří, tedy že přijedou okamžitě. Je to pro ně motivace a chtějí uspět, proto jsou tady," podotkl Reichel.

Zapojení hlavních es je podle něho prospěšné i z pohledu stmelení party. "Určitě je to dobré i v tomto směru. A myslím, že nadcházející turnaj v Brně bude ještě o něco lepší, protože tam nás doplní ještě i další hráči. Věřím, že si to všechno sedne," dodal Reichel.