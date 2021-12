Hokejovou reprezentaci podle Nedvěda i nadále povede Pešán

Praha - Hlavním trenérem hokejové reprezentace bude i na olympiádě v Pekingu Filip Pešán. Generální manažer Petr Nedvěd v rozhovoru pro web iSport.cz uvedl, že i přes nevydařený vstup do sezony a sérii šesti porážek národního mužstva neplánuje změny v realizačním týmu. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje se bude situací kolem reprezentace zabývat v pondělí 27. prosince, kdy by se měla uskutečnit i tisková konference.

"Jsem každopádně zklamaný z toho, jak se náš tým prezentuje na mezinárodní scéně. Už jarní mistrovství světa nedopadlo dobře, nyní jsme plynule navázali na Karjale a v Moskvě. A to jsme na Channel One Cup kádr výrazně posilnili. Přesto výsledky nedorazily. Donutilo mě to přemýšlet nad případnou změnou, nicméně rozhodnutí je takové, že na olympiádu jedeme ve stávajícím složení," uvedl Nedvěd, který se dnes vrací do Česka po inspekční cestě v zámoří.

S Pešánem pokračují i asistenti Martin Straka a Jaroslav Špaček, kteří budou pro Peking společně s Nedvědem sestavovat tým z hráčů působících v evropských soutěžích. Vedení NHL a hráčské asociace NHLPA totiž podle zámořských médií v úterý rozhodlo, že hokejisty na turnaj pod pěti kruhy kvůli horšící se koronavirové situaci nepustí.

O tom, že by mohl Pešán v pozici hlavního trenéra předčasně skončit, se začalo spekulovat po nevydařeném turnaji Channel One Cup, na kterém český tým minulý týden prohrál všechna tři utkání. Přestože byli v kádru výrazně zkušenější hráči než na listopadové Karjale, zlepšení výsledků nepřišlo.

Prezident Českého hokeje Tomáš Král v pondělním vyjádření pro iDNES.cz uvedl, že svaz bude situaci řešit mezi vánočními svátky a chce slyšet názor Nedvěda, který je za reprezentaci v této sezoně z pozice generálního manažera zodpovědný. "Výkonný výbor bude 27. prosince hodnotit Channel One Cup a Petr Nedvěd s trenéry tam přednesou představu dalších kroků směrem k olympiádě vzhledem k tomu, že na ní budou hrát hráči z Evropy," řekl ČTK tiskový mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.