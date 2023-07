Hokejovou reprezentaci hráčů do 18 let čeká prestižní Hlinka Gretzky Cup

Břeclav - Hokejovou osmnáctku čeká v příštím týdnu od pondělí do soboty jeden z vrcholů reprezentační sezony. V Břeclavi a Trenčíně se odehraje 32. ročník prestižního mládežnického turnaje Hlinka Gretzky Cup. Češi obhajují loňské čtvrté místo z kanadského Red Deeru. Na stupně vítězů dosáhli naposledy v roce 2017, kdy byli druzí, rok předtím získali jediné prvenství.

Trenér David Čermák, jenž převzal osmnáctku po Jakubu Petrovi, s asistenty Richardem Žemličkou a Jaroslavem Nedvědem nominovali na turnaj dva brankáře, osm obránců a 13 útočníků. Dvacet hráčů z výběru působí v českých soutěžích, David Svozil, Ondřej Kos a Adam Jecho hrají ve Finsku. Nejmladším nominovaným hráčem je šestnáctiletý Adam Benák.

"My jsme kluky poznávali už v červnu na kempu v Kravařích, kam bylo pozváno třicet hráčů, protože jsme chtěli vidět co nejvíce kluků. Ideální složení formaci zatím hledáme, měnili jsme to. Nějaké dvojice jsou, ale kluky ještě stále poznáváme. Se sestavou jsme hodně točili, ale myslím si, že se s tím kluci vypořádají a nebude pro ně problém předvést dobrý výkon, i když nejsou úplně sehraní nebo nehráli tolik zápasů pohromadě," uvedl Čermák pro oficiální web turnaje.

V přípravě se mužstvo představilo od neděle do úterý třikrát v přípravných zápasech ve Švýcarsku. Po úvodní výhře 5:2 podlehli Češi 1:3, na závěr zvítězili 3:0. "Soustředili jsme se na zakládání útoku a agresivní forček. Musím říct, že něco se nám povedlo a bylo to ve Švýcarsku vidět, ale některé věci nám tam samozřejmě drhnou. Myslím si, že se to postupem času zlepšovalo, a uvidíme, jak to bude vypadat teď na Hlinkovi. Doufám, že stoupající výkony budou pokračovat," věří Čermák.

Výsledky však pro něho nebyly v této fázi sezony tak důležité. "Důležité je, jak k tomu kluci přistupují, v čemž samozřejmě vidíme nějaké mezery jak v tréninku, tak v zápase. Ty tři zápasy nám toho dost ukázaly. Snažíme se s kluky hodně mluvit a přesvědčit je, že jenom tvrdý trénink a poctivá příprava je může dovést ke zlepšení," prohlásil Čermák.

Čeští mladíci se sešli ve čtvrtek v Břeclavi, kde také sehrají v sobotu od 18:30 generálku na turnaj v podobě přípravného utkání proti Kanadě, hegemonovi turnaje s 23 triumfy a zároveň i obhájci loňského zlata. Kanaďané loni zvítězili před Švédy a Finy.

V základní skupině pak Čermákův výběr vyzve od pondělí do středy postupně mužstva USA , Německa a Švédska. Všechny zápasy začnou v 19:00. Ve druhé skupině v Trenčíně změří síly týmy Kanady, Slovenska, Finska a Švýcarska. V pátek jsou na programu zápasy o umístění a semifinále, v sobotu pak finále a duel o bronz.

"Kluci v deseti dnech (včetně přípravy) odehrají sedm zápasů. Bude to pro ně dost těžká zkouška. Budeme ale chtít vyhrát každý zápas, s tím do turnaje půjdeme. Nejdůležitější bude, aby ze sebe kluci dostali všechno, co v nich je," zdůraznil Čermák.

Nominace české hokejové osmnáctky na Hlinka Gretzky Cup v Břeclavi a Trenčíně (31. července - 5. srpna):

Brankáři: Matyáš Mařík (České Budějovice), Jakub Milota (Třinec),

obránci: Adam Jiříček, Jan Skok (oba Plzeň), Jakub Fibigr (Vítkovice), Tomáš Galvas (Olomouc), Adam Hlinský (Mladá Boleslav), Adam Král (Liberec), Aleš Zielinski (Třinec), David Svozil (Ilves Tampere/Fin.),

útočníci: Matěj Kubiesa, Šimon Pohludka, Petr Sikora (všichni Třinec), Samuel Drančák, Matyáš Humeník (oba České Budějovice), Maxmilián Curran, Danny Chludil (oba Slavia Praha), Adam Benák, Adam Titlbach (oba Plzeň), Jiří Klíma (Hradec Králové), Oskar Lisler (Mladá Boleslav), Adam Jecho (Tappara Tampere/Fin.), Ondřej Kos (Ilves Tampere/Fin.).