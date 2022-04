Hokejovou reprezentaci doplnil v přípravě na MS obránce Nedomlel

Ostrava - Hokejovou reprezentaci, která se připravuje na mistrovství světa, doplní obránce Richard Nedomlel z extraligového Hradce Králové. Osmadvacetiletý bek se k národnímu týmu připojí dnes v podvečer a ve středu se zapojí do tréninků. Premiérový start za reprezentaci by si měl připsat v jednom ze zápasů tento týden proti Slovensku.

Odchovanec pražské Slavie je devátým obráncem, kterého má finský kouč Kari Jalonen aktuálně v kádru. Celkem v Ostravě trénuje 26 hráčů. Další bek Michal Jordán totiž přípravu dočasně opustil, neboť měl v pondělí pozitivní test na koronavirus.

Vedle Nedomlela se k týmu nově připojil i útočník Pavel Kousal z Mladé Boleslavi. "Celkem tak budeme mít tři nové hráče. Opět začal trénovat i Jeřábek, kterému nebylo dobře," uvedl Jalonen po dnešním tréninku.

Vedení reprezentace aktuálně řeší i zapojení hráčů ze zámořské NHL do přípravy. Generální manažer Petr Nedvěd se již vrátil z inspekční cesty po USA. "Až na nějaké výjimky mají hráči zájem přijet na mistrovství světa a těšíme se na ně. První várka dorazí na Švédské hry, což budou hráči, kteří nepostoupí do play off. Pak budeme mít šanci i sáhnout na někoho po prvním kole, protože mistrovství začíná 13. května," řekl Nedvěd.

Jména hráčů, s nimiž se na startu domluvil, chtějí zástupci národního týmu zveřejnit až na konci příštího týdne. Poté, co skončí základní část NHL. Již dříve ale Nedvěd uvedl, že se domluvil s Tomášem Hertlem ze San Jose, trojicí z Detroitu Filipem Hronkem, Filipem Zadinou a Jakubem Vránou. Jisté je, že reprezentovat nebude Pavel Zacha z New Jersey.

"Hráči z NHL, kteří dorazí, tak samozřejmě nikdo z nich nemá garantované místo v mužstvu, ale pevně věříme, že když budou hrát tak, jako v NHL, tak určitě na mistrovství budou a samozřejmě, že nás posílí," podotkl Nedvěd.

Situaci hráčů z NHL řeší Nedvěd intenzivně s Jalonenem, finský kouč se ale momentálně zaměřuje hlavně na hokejisty, které má v kempu. "Možnosti už jsme probrali a zavoláme jim, až jim skončí sezona. Moje prvořadá práce je postarat se o tým tady. Musíme se postarat o tréninky. A chceme samozřejmě zlepšit hru proti Slovákům," podotkl Jalonen.

Vedle posil z NHL zástupci reprezentace sledují i krajánky, kteří ještě hrají ve Švédsku, Finsku a ve Švýcarsku. Některé možné posily dohrály nedávno. Kandidáti pro start na MS jsou i v kádrech finalistů extraligy. Jalonen s Nedvědem a asistentem Liborem Zábranský v Třinci sledovali v pondělí první finále a chystají se i na dnešní druhý zápas.

"V Třinci jsem předtím ještě nebyl. V obou týmech je několik velmi dobrých hráčů. Líbila se mi atmosféra, protože to bylo skutečně jako finále. Na začátku se mi ale hráči zdáli na obou stranách nervózní," řekl Jalonen.

Český tým na severu Moravy v pondělí zahájil čtvrtý týden přípravy na MS, jehož součástí budou i dva zápasy proti Slovensku ve čtvrtek ve Spišské Nové Vsi a v sobotu Trenčíně.

Nominace českých hokejistů na přípravný kemp v Ostravě a duely se Slovenskem:

Brankáři: Petr Kváča (Liberec; 6 startů), Štěpán Lukeš (Karlovy Vary; 4), Aleš Stezka (Vítkovice; 1),

obránci: Vojtěch Budík (5 starty/0 branek), David Jiříček (6/0), Lukáš Kaňák (všichni Plzeň; 4/0), Jakub Jeřábek (Spartak Moskva/KHL; 67/5), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL; 87/5), Jakub Krejčík (Dinamo Minsk/KHL; 107/5), Richard Nedomlel (Hradec Králové; 0/0), David Sklenička (Kärpät Oulu/Fin.; 61/1), Jan Ščotka (Jyväskylä/Fin.; 16/1), Libor Zábranský (Jukurit Mikkeli/Fin.; 5/0),

útočníci: Ondřej Beránek (19/2), Jiří Černoch (7/2), Jakub Flek (31/7), Jan Hladonik (všichni Karlovy Vary; 5/1), Matěj Blümel (25/6), David Cienciala (oba Pardubice; 3/1), Petr Kodýtek (16/2), Martin Lang (oba Plzeň; 4/0), Petr Fridrich (Vítkovice; 3/1), Petr Holík (Brno; 38/12), Adam Klapka (Liberec; 3/1), Pavel Kousal (Mladá Boleslav; 6/0), Patrik Zdráhal (Litvínov; 16/3), Jiří Smejkal (Pelicans Lahti/Fin.; 36/4).